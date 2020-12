Johnson allkirjastas Brexiti-järgse leppe ja alamkoda toetas seda

"See on suurepärane lepe meie riigi, aga ka meie sõprade ja partnerite jaoks," ütles Johnson Downing Streetil, andes allkirja 1246 leheküljelisele kaubandus- ja koostööleppele, millele on juba alla kirjutanud Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel.

Briti parlamendi alamkoda toetas lepingut vaatamata opositsiooni kõhklustele ülekaaluka häälteenamusega 521:73. Ebatavaliselt kiire protseduuri juures oodatakse kolmapäeval veel ka lordide koja heakskiitu.

Lepet seadusandjatele tutvustades ütles Johnson, et see kuulutab "uut suhet Suurbritannia ja EL-i kui võrdsete vahel, keda ühendab sõprus, kaubandus, ajalugu, huvid ja väärtused".

London ja Brüssel töötavad "alati käsikäes, kui meie väärtused ja huvid kokku langevad, täites samal ajal Suurbritannia suveräänset soovi elada oma suveräänse parlamendi suveräänsete seaduste alusel," ütles Johnson alamkoja ees kõneledes.

Johnsoni valitsus avaldas leppe ratifitseerimise eelnõu alles teisipäeva pärastlõunal, vähem kui 24 tundi enne parlamendidebati algust.

Leping jõustub esialgu ajutiselt, kuna Euroopa Parlament saab selle ratifitseerida alles järgmisel aastal.