Brexiti üleminekuaeg on lõppenud ja Ühendkuningriik ei järgi enam Euroopa Liidu reegleid. Jõustus uus leping kaubavahetuse, reisimise, sisserände ja julgeolekualase koostöö asjus.

Kattai selgitas, mis muutub Ühendkuningriigis elavate Eesti kodanike jaoks.

"Eesti kodanikud, kes elavad juba Ühendkuningriigis, saavad jätkata põhimõtteliselt samade reeglite alusel nagu seni. Nende õigusi Ühendkuningriigis kaitseb Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud väljaastumisleping. Ja oluline on, et eestlased, kes elavad Ühendkuningriigis, registreeriksid oma püsielanikustaatuse. Seda on võimalik registreerida 30. juunini," rääkis Kattai.

"1. jaanuarist kehtib Eesti Euroopa Liidu kodanikele viisavabastus kuni kuus kuud. Ja oluline on meeles pidada, et inimesed võtaksid kaasa kehtiva passi. ID-kaardiga on küll võimalik piire ületada kuni detsembrini, pärast seda saavad Eesti ID-kaardiga siseneda Ühendkuningriiki ainult need inimesed, kellel on seal püsielanikustaatus. Täpsemad reeglid selguvad pärast uue immigratsiooniseaduse vastuvõtmist Ühendkuningriigis. Kuid kindel on see, et enne elama, tööle, õppima asumist on vaja taotleda selleks eelnevalt kas viisat või elamisluba," selgitas nõunik.