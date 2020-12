ERR Londonis: aastavahetus ja Brexit tulevad sürreaalselt vaikselt

Londonis viibiv ERR-i Euroopa korrespondent Joosep Värk ütles "Aktuaalse kaamera" otselülituses loetud tunnid enne Suurbritannia EL-ist lahkumise jõustumist, et kogemus Ühendkuningriigi pealinnas on sürreaalne.

"Tegemist on ühe maailma suurlinnaga vana-aasta õhtul, tõeliselt ajaloolise momendi eel ja linnatänavad on tegelikult üsna tühjad. On näha üksikuid inimesi liikumas, aga inimmasse pole kuskil, mida võiks ju tavaliselt sellisel momendil eeldada," vahendas Värk.

Neljapäeval praamiga Prantsusmaalt Doverisse sõitnud Värk tõdes, et inimesi polnud ka praamil ning igal pool olid väljas sildid, et inimesed püsiks kodus. Ka Londonis küsisid politseinikud ERR-i korrespondendilt, kas ta viibib väljas ikka töö asjus, vastasel juhul oleks ta koju saadetud.