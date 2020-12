ERR Lätis: komandanditunni esimesel ööl uuris politsei ligi 5000 inimese tegemisi

ERR-i Läti korrespondent Ragnar Kond nentis, et juba teist ööd on lõunanaabrite juures tänavad tühjemad. "Siiski politsei pidi uurima 4700 inimese käest, mida nad tänavatel teevad komandanditunni ajal," ütles Kond möödunud ööst kõneledes.

Daugavpilsis aeti laiali üks erapidu, kus paarkümmend inimest oli kogunenud garaaži aastavahetust tähistama.

"Olukord on keeruline, aga enamik inimesi siiski mõistab seda."

Aastavahetuse kurb üllatus oli aga see, et viimase ööpäeva jooksul nakatus koroonaviirusega üle 1800 inimese, mis omakorda tähendab veel hullemat olukorda Läti haiglates. Enne pühi kirjutati osa inimesi haiglast välja, aga üha uusi tuleb sisse. Pühade ajal on erandkorras avatud 200 perearstikeskust üle Läti.

Vaktsineerimine läheb Lätis aga kiiremini kui Eestis ja suurtes haiglates hakkab see juba lõppema, ütles Kond.

Läti valitsus otsustas teisipäeval kehtestada riigis aastavahetuseks ning õigeusu jõuludeks öise liikumiskeelu ning pikendas eriolukorda 7. veebruarini.

30. detsembrist kuni 4. jaanuarini ning 8. ja 9. jaanuaril on inimestel keelatud kodudest lahkuda kella 22 ja 5 vahel.