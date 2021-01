Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 266 inimesel. 211 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 46, Pärnumaale 24, Tartu- ja Järvamaale 18, Saaremaale 13 ja Lääne-Virumaale kümme uut positiivset koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust. Hiiu- ja Raplamaale lisandus viis, Võrumaale kaks ning Jõgeva-, Lääne-, Põlva-, Valga- ja Viljandimaale üks uus nakkusjuhtum. Viiel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 582,78 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 11,9 protsenti.

Ööpäeva jooksul suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest – 58-aastane mees, 71-aastane naine, 83-aastane mees, 90-aastane mees ja 93-aastane mees.

Kokku on Eestis surnud 234 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 2487 inimesele.

Terviseameti jälgimisel on ligi 25 000 inimest

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 15 600 inimese, kellest 4372 on nakatunud.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 5000 inimese, kellest nakatunud on 1617.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 2800 inimese, kellest 846 on nakatunud (jälgitavate seas on lisaks põhja, ida ja lääne regiooni nakatunuid).

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 1400 inimese, kellest 434 on nakatunud.

Haiglaravi vajab 381 inimest

1. jaanuari hommiku seisuga viibib haiglas 381 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 42 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 25 inimest.

Uusi koroonaviiruse haigusjuhtumeid avati kokku 42, kellest seitse sisestati Kuressaare haiglas tagantjärele. Koju saadeti 32 inimest, kaheksa inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda, kolm inimest viidi üle teise haiglasse ja neli inimest tunnistati valepositiivseks.

1. jaanuari seisuga on haiglates lõpetatud 1503 koroonaviiruse haigusjuhtumit 1479 inimesega.

1. jaanuari seisuga on tervenenud 19 029 inimest. Neist 14 400 inimese (75,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 4628 inimese (24,3%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud enam kui 636 300 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 28 406 (4,4% testide koguarvust).