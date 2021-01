BioNTech püüab koroonavaktsiini toodangut suurendada

Saksa ravimifirma BioNTech teatas reedel, et püüab suurendada koroonavaktsiini tootmist Euroopas ja täita tühiku, mis on tekkinud teiste kasutusloaga vaktsiinide puudumisest.

BioNTechi ja tema USA partneri Pfizeri vaktsiin on esimene, mille Euroopa Liit on heaks kiitnud.

Euroopa Ravimiamet andis selle kasutamiseks loa detsembri lõpus. USA, Kanada ja Suurbritannia tegid seda juba varem ja on nüüdseks lubanud turule ka USA ravimifirma Moderna või Oxford/AstraZeneca vaktsiini. Euroopa on seetõttu vaktsineerimisel teistest maha jäänud.

"Olukord ei ole roosiline, tekkinud on auk, sest ühtki teist heakskiidetud vaktsiini ei ole, ja meil tuleb täita see auk oma vaktsiiniga," ütles BioNTechi kaasasutaja Ugur Sahin nädalalehele Spiegel.

Viimastel päevadel on Euroopa aeglast vaktsineerimist häälekamalt kritiseerima hakatud.

Saksamaa on keskendunud hooldekodude eakate elanike vaktsineerimisele, kuid arstid kurdavad, et haiglatöötajad peavad süsti ootama, ehkki on eelisjärjekorras.

Prantsusmaal kõlasid samalaadsed kaebused, mistõttu otsustas valitsus, et esmaspäevast hakatakse vaktsineerima üle 50-aastaseid tervishoiutöötajaid.

Probleem on osalt selles, et EL tellis 27 liikmesriigile kõigest 300 miljonit vaktsiinidoosi ja leping allkirjastati alles novembri lõpus, teistest riikidest hiljem.

BioNTechi teine asutaja Özlem Türeci ütles Spiegelile, et EL eeldas, et vaktsiinitarnijaid on mitu ja nad saavad nende vahel valida.

"See lähenemine tundus mõistlik, aga siis sai ühel hetkel selgeks, et paljud ei suuda kiiresti tarnida."

Sahini sõnul püüab BioNTech Saksamaal Marburgis asuva uue tootmiskompleksi veebruaris käima panna. Siis ollakse valmis tootma 2021. aasta esimeses pooles 250 miljonit vaktsiinidoosi lisaks.

Türeci ütles, et firmal on tootmise suurendamiseks kokkulepe viie Euroopa ravimitootjaga ja läbirääkimised käivad veel mitmega.

"Jaanuari lõpuks peaks meil olema selge, mida ja kui palju suudame me toota," ütles ta.

BioNTechil ja Pfizeril oli esialgu kavas varustada maailma sel aastal 1,3 miljardi vaktsiinidoosiga, millest piisaks 650 miljoni inimese vaktsineerimiseks.