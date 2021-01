Suurbritannia lubab erijuhtudel anda ühele inimesele erinevate tootjate vaktsiini

Vaktsiini tuleb süstida kaks korda, kuid juhul, kui ühe ettevõtte toodet ei ole saada, siis on immuniseerimise juhi Mary Ramsay sõnul põhjendatud anda teine süst teise ettevõtte vaktsiiniga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nädala algul teatas London, et kuna vaktsiini laialijagamisega on tekkinud komplikatsioone, siis peaksid inimesed saama vähemalt ühe süsti, isegi kui teist õigel ajal ei saa.

Riiklik terviseamet soovitas haiglatel kogu riigis olla valmis sama suureks koroonahaigete kasvuks, millega peavad toime tulema Londoni ja Kagu-Inglismaa haiglad.

"Meie peamine mure on, et kui need numbrid tõusevad, siis võime jõuda punkti, kus me ei saa enam intensiivraviosakonna ressursse venitada. Põhjuseks võib olla ruumide puudus või mis veelgi tähtsam, oleme olukorras, kus meie töötajaskond on üle selle piiri, kus võimekus ja hooldamine ei ole eeldataval tasemel intensiivravi patsiendi jaoks," ütles St George'i haigla intensiivraviosakonna konsultant Rakif Bedair.

Londoni nakatumisnäit on kaks korda kõrgem riiklikust keskmisest.