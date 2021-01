Euroopa Liit on valmis aitama ravimifirmadel laiendada koroonaviiruse vaktsiini tootmist, et kõrvaldada takistus selle tarnimiselt, ütles laupäeval kõrge tervishoiuametnik.

Tervishoiuvolinik Stella Kyriakides ütles Saksa uudisteagentuurile DPA, et igasugune viivitus heaks kiidetud vaktsiinide tarnimisel on tingitud tootmisvõimsuste nappusest, mitte EL-i planeerimisest.

"Pudelikaela ei moodusta hetkel tellimuste maht, vaid üleilmne tootmisvõimsuste nappus," selgitas ta.

Kyriakides märkis, et Brüssel on eraldanud 100 miljonit eurot Saksa ettevõttele BioNTech, mis koos USA ravimihiiu Pfizeriga vaktsiini välja töötas, et aidata suurendada tootmisvõimsust.

Tema sõnul on ühendus valmis tegema veelgi rohkem nii Pfizer/BioNTechi kui ka teiste vaktsiine tootvate ettevõtete toetamiseks.

"Olukord paraneb samm-sammult," lubas ta nädal pärast seda, kui vaktsineerimine liikmesriikides erineva hooga käivitus.

"Me oleme pidanud pikka aega läbirääkimisi täiendavate dooside üle BioNTechilt ja oleme taas valmis aitama neid tootmisvõimsuste laiendamisel. Teised tootjad, kellega meil on lepingud, on samuti lähedal sellele, et saada oma vaktsiinidele EL-i heakskiit," sõnas Kyriakides.

Euroopa Komisjoni nõustav Euroopa Ravimamet andis Pfizer/BioNTechi vaktsiinile kasutusloa 21. detsembril. Enne 6. jaanuari peaks liit langetama otsuse USA ettevõtte Moderna vaktsiini osas.

Täiendavaid andmeid oodatakse AstraZeneca ja Oxfordi ülikooli vaktsiini kohta, mille Ühendkuningriik on juba heaks kiitnud.

Kyriakides kinnitas, et Euroopa ühishanke programm toimib kavakohaselt.

"Kui kõik vaktsiinikandidaadid heaks kiidetakse, saab Euroopal olema üle kahe miljardi doosi vaktsiini 450 miljoni eurooplase ja nende naabrite jaoks. Ja just selles ongi asi: Euroopa saab sellest kriisist kõige kiiremini välja üheskoos," ütles volinik.