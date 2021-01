Saksamaa on hädas koroonaviiruse vastase vaktsineerimisega, ERR vahendab Süddeutsche Zeitungi ülevaadet peamistest probleemidest.

Saksamaa on alustanud Euroopa Liidu riikidest kõige kiiremini koroonaviiruse vastast vaktsineerimist. Siiski on Saksamaal samad koroonaviiruse vastase vaktsineerimise probleemid, mis teistel riikidel ja inimeste immuniseerimisel ollakse palju aeglasemad kui USA-s ja Suurbritannias.

Kui palju koroonaviiruse vaktsiinidoose on tellinud Saksamaa?

Saksamaa tervishoiuministeeriumi teatel on tellitud 300 miljonit koroonaviiruse vastase vaktsiini doosi. Selle sees on vaktsiinide tellimused, mis pole veel Euroopa ravimiameti (EMA) poolt heaks kiidetud ja mille tarnekuupäevad pole veel selged.

Saksamaa saab suurema osa koroonaviiruse vaktsiini annustest Euroopa Liidu poolt läbi räägitud lepingute kaudu. EL on sõlminud lepingud ravimiettevõtetega Pfizer/BioNTech, Moderna, Astra Zeneca ja Curevac.

Millal ravimiettevõtted koroonaviiruse vaktsiini Saksamaale tarnivad?

Siiani on Euroopa Liidus heaks kiidetud ainult Pfizer/BioNTechi vaktsiin, kus Saksamaale on ette nähtud 56 miljonit doosi. Jaanuari lõpuks saab Saksamaa kätte kolm kuni neli miljonit doosi ja märtsi lõpuks peaks see arv kasvama 13 miljonile.

Euroopa ravimiamet otsustab Moderna vaktsiini kasutamise sel kolmapäeval. Astra Zeneca vaktsiini heakskiitmise kuupäev pole selge. Curevac alustas oma vaktsiini viimast uuringuetappi alles detsembris ja selle kiiret turule jõudmist pole oodata.

Kui palju inimesi peab Saksamaal koroonaviiruse epideemia kontrolli alla saamiseks vaktsineerima?

Eksperdid leiavad, et karjaimmuunsuse saavutamiseks tuleb koroonaviiruse vastu vaktsineerida umbes 60-70 protsenti inimestest. Väiksemad puhangud vaktsineerimata inimeste seas oleksid endiselt võimalikud, kuid patogeeni laialdane levik oleks lõppenud.

Saksamaal tuleb karjaimmuunsuse saavutamiseks koroonaviiruse vastu vaktsineerida umbes 50-60 miljonit inimest, uuringute kohaselt soovib vaktsineerimist ainult pool elanikkonnast. Saksamaal elab 83 miljonit inimest.

Kui palju inimesi on Saksamaal juba koroonaviiruse vastu vaktsineeritud?

Robert Kochi instituudi (RKI) andmetel oli 3. jaanuariks koroonaviiruse vastu vaktsineeritud umbes 265 000 inimest ehk 0,32 protsenti kõigist Saksamaa elanikest. Liidumaade vahel on erinevusi, näiteks Mecklenburgis oli vaktsineeritute osakaal 0,7 protsenti, aga Tüüringis oli see 0,04 protsenti.

Berliinis tegutseb hetkel ainult üks suur koroonaviiruse vaktsineerimiskeskus, kuna rohkemate avamiseks pole piisavalt vaktsiine.

Regensburgis tuli vaktsiinide puuduse tõttu immuniseerimise kuupäevad edasi lükata.

Kes on Saksamaal juba koroonaviiruse vastu vaktsineeritud?

RKI andmetel on praeguseks saanud koroonaviiruse vastast vaktsiini mõned hooldekodude elanikud ja meditsiini- ja hooldustöötajad.