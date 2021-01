India andis heakskiidu kahele COVID-19 vaktsiinile

India andis erakorralise kasutusloa kahele koroonavaktsiinile, need on AstraZeneca ja Oxfordi ülikooli välja töötatud vaktsiin ning kohaliku ravimifirma Bharat Biotech vaktsiin, teatas ravimiamet pühapäeval.

Peaminister Narendra Modi säutsus, et kiire heakskiit on "otsustav pöördepunkt hingestatud võitluse tugevdamiseks", millega tagatakse tee tervema ja koroonavaba rahva nimel.

Enam kui 10,3 miljoni tuvastatud koroonanajuhtumiga ja umbes 150 000 surmaga on India koroonanakatumine maailmas teisel kohal, kuid haigestumine on kõvasti vähenenud võrreldes septembrikuu haripunktiga, mil tuvastati enam kui 90 000 uut nakatumist ööpäevas.

India 1,3 miljardist elaniku vaktsineerimine kujuneb üheks maailma suurimaks vaktsineerimisprogrammiks. Valitsus on selleks juba korraldanud 96 000 tervishoiutöötaja koolituse.

Ravimiameti peakontrolöri V.G. Somani sõnul on vaktsiinid sajaprotsendiliselt turvalised.

Maailma suurim vaktsiinitootja India Serum Institute on kinnitanud, et toodab AstraZeneca-Oxfordi vaktsiini 50 kuni 60 miljonit doosi kuus. Ravimitootja tegevjuht Adar Poonawalla säutsus pärast vaktsiini heakskiitmist, et see on lähinädalail kasutusvalmis.