India alustas laupäeval tervishoiutöötajate vaktsineerimist, riigil on esmalt plaanis kaitsesüst teha ligikaudu 300 miljonile inimesele. Võrdluseks on see pea sama suur kui USA rahvaarv.

Laupäeval sai esimese kaitsesüsti pealinnas New Delhis töötav tervishoiutöötaja, vahendab AP. Sarnaselt teistele riikidele vaktsineeritaksegi esmalt tervishoiutöötajaid, keda on ligikaudu 30 miljonit.

Ülejäänud 270 miljonit inimest, kes kaitsesüsti saavad, on kas üle 50-aastased või kuuluvad mõne haiguse tõttu riskigruppi.

India peaminister Narendra Modi pidas enne vaktsineerimise alustamist ka kõne, kus kutsus inimesi üles vaktsiinide kohta käivaid kuulujutte ignoreerima.

"Me alustame maailma suurima vaktsineerimiskavaga ja see näitab maailmale, kui võimekad me oleme," sõnas peaminister.

Indias elab ligikaudu 1,4 miljardit inimest ning võimud pole veel täpselt avaldanud, mitu protsenti kogu elanikkonnast vaktsineerida plaanitakse.

Samas on riigi vaktsineerimiskaval ka omad puudused. Nimelt on plaanis vaktsiinitarneid jälgida läbi digitaalse platvormi, kuid üle terve riigi pole head internetiühendust. Mõnes piirkonnas pole aga üldse internetti.

India on andnud heakskiidu AstraZeneca vaktsiinile ning Indias loodud Bharat Biotechi vaktsiinile. Möödunud nädalal tarniti eri linnadesse 16,5 miljonit kaitsesüsti.

Bharat Biotechi vaktsiini ohutuse osas on õhus aga mitmeid küsimusi, kuna terviseekspertide sõnul kiirustati sellele heakskiidu andmisega ja selle kohta pole täpseid andmeid.

India on USA järel viiruse levikus osas maailmas teisel kohal. Alates pandeemia algusest on seal registreeritud 10,5 miljonit nakkusjuhtu ning viirusega on surnud üle 152 000 inimese.