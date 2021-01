"Samost ja Sildam": praeguseks võiks olla vaktsineeritud 12 000 inimest

Samost oli kriitiline, et Eesti on nädala ajaga suutnud ära vaktsineerida 2517 inimest, kuigi Eestis on kogu selle aja jooksul olnud kohal ligi 10 000 vaktsiinidoosi. Ta rõhutas, et kuna ühest viaalist saab mitte viis, vaid kuus doosi vaktsiini, siis reaalsuses on Eestil kasutada isegi umbes 12 000 vaktsiinidoosi.

Toomas Sildam parandas Samostit, et see 12 000 tuleb jagada kahega, sest vaktsineerimiseks on vajalik kaks vaktsiinidoosi. Vaktsineerituks loetakse inimene, kui ta on saanud kaks vaktsiinisüsti. Nende süsti päevade vahe peab olema 21 päeva ja vaktsiin hakkab mõjuma seitse päeva pärast teist süsti.

Samost aga viitas Suurbritannia otsusele teha olemasolevatest doosidest võimalikult paljudele inimestele esimene vaktsiinisüst ära, et siis järgmisest tarnest teha teine vaktsiinisüst.

Sildam aga küsis, mida sellises olukorrast teha näiteks tarnetõrke korral.

Samosti sõnul on ära kadunud valitsuse julgus erinevaid valikuid ja otsuseid teha ning sotsiaalministri ettevaatlik põhjendus vaktsineerimise aeglasele tempole on vastuolus valitsusest tuleva viirusevastase võitluse retoorikaga.

"Kuidas on ikkagi võimalik, et oleme nädala ajaga suutnud 12 000 vaktsiini doosist ära kasutada 2500, olukorras, kus valitsuse kõik liikmed ütlevad meile igal võimalusel, et me oleme viirusega sõjas, inimelud on mängus ja see kõik vastab tegelikult tõele? Mul on selline väga lihtne küsimus. Ma ei ole selle küsimuse vastust saanud," sõnas Samost.

"Minu meelest ei ole võimalik vaielda selle üle, et me oleme nädala ajaga suutnud, toimivas riigis, kus on töötav terviseamet, töötav tervishoiusüsteem, teovõimeline valitsus, politsei, sõjavägi, päästeamet, 12 000 vaktsiini doosist ära kasutada 2500," ütles Samost veel.

Sildam nõustus, et koroonaviiruse teise lainega on üles kerkinud mitmed küsimused, kus vastuseid ei ole. "Üks on seesama aeglane vaktsineerimine, aga siis on ka ju mingid mingid piiranguid, mille leevenemist me jaanuaris siiski loodame. Kasvõi spordisaalide lahti tegemine," lisas Sildam.