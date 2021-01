Eesti sai esimese tarnega Pfizer/Biontechilt koroonavaktsiini 4700 inimesele. Pühapäeva hommikuks on esimese süsti kätte saanud 2517 meedikut, inimliku eksituse tõttu on raisku läinud 25 vaktsiinidoosi.

Eestis on koroona vastu meedikuid vaktsineeritud nädalajagu ning juba esimestel päevadel läks 25 doosi raisku, sest tekkis segadus vaktsiinide säilitamisel ja kasutamisel.

"Meie teada on kaks episoodi, kus ma ei ütleks, et on raisku läinud, aga on olnud inimlik eksitus. Üks on olnud Ida-Virumaal ja teine on olnud Raplamaal," ütles terviseameti juht Üllar Lanno.

Lanno sõnul on õppetunnid kätte saadud. "Me oleme aru saanud, et tuleb tõsta valvsust sellel hetkel, kui kaup üle antakse toojalt kättesaajale. Me oleme oma autojuhtidele pannud südamele, et nende enda kohustus on jõuda sinnamaani, et kaup läheb külmkappi enne, kui nad toast välja astuvad," lausus Lanno.

Tundlikud vaktsiinid transpordib terviseamet oma külmutusuatoga raviasutusse ja Rapla haigla juhataja Pille Muki sõnul said 28. detsembril saadetise vastuvõtja ja vaktsiinide kohaletooja teineteisest valesti aru ja 20 doosi vaktsiini jäi enam kui kaheks tunniks toatemperatuurile seisma.

"Selles saadetises on erinevaid pakendeid ja nende markeeringuid. Pakendi sisu mõistis haiglatöötaja valesti ja saadi üksteisest valesti aru ja seetõttu kahjuks me avastasime selle eksituse natuke hiljem, kui oleks võinud. Oleksime võinud üksteist rohkem kontrollida," möönis Mukk.

Haiglajuhi sõnul on tervisametiga toimunu läbi räägitud ning tehtud muudatusi, et sellise eksituse kordumist vältida. Terviseamet on lubanud untsu läinud doosid asendada ja Muki sõnul keegi vaktsiinisoovi avaldanud meedikust oma doosist ilma ei jää.

Terviseameti juhi sõnul jäi Ida-Virumaal kasutamata viie doosi jagu vaktsiini, kui vaktsiini lahustades unustati viaalist enne õhk välja võtta ning lahustit lisades voolas vaktsiin välja. Vaktsineerimisel on selgunud, et tegelikult on ühes viaalis vaktsiini rohkem kui ametlikes vaktsineerimisjuhises kirjas ning seetõttu on haiglatele antud info, et juhendit ilmselt muudetakse.

"Minu andmetel homme (esmaspäeval – toim.) kinnitatakse see ära ja lubatakse ka ametlikult, et kui lahust lahjendades tuleb tõesti kuue doosi jagu, et selle võrra on võimalik rohkemaid inimesi vaktsineerida," ütles Mukk.

Pühapäeva hommiku seisuga on Eestis vaktsineeritud 2517 meedikut ja esmaspäeval väljastab terviseamet vaktsiine 1200 inimese jaoks.