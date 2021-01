Tihti Brüsseliga tülis olev Orban saatis eksperdid jälgima vaktsiinide arendamist Venemaal ja Hiinas ning sai Moskva vastuolulise Sputnik V vaktsiini näidispartiid.

"Me teame, et Venemaa vaktsiin on hea, kuid seda pole piisavalt ja ilmselt ka ei saa olema, sest selle tootmisvõimsus on piiratud," lausus Orban intervjuus Ungari riigiraadiole.

Sputnik V-ga võrreldes on Hiina vaktsiin paljulubavam, tundub, et seda on võimalik saada varem ja suuremates kogustes, lausus Orban.

"Ideaalis saad valida, kas soovid end vaktsineerida lääneriikidest või Hiinast pärit vaktsiiniga," lausus ta.

Novembris väitis Ungari, et on esimene Euroopa riik, kes saab Vene vaktsiini proovipartiid.

Lääne ja Venemaa eksperdid on tõstatanud mure vaktsiini üle, millele Euroopa ravimiamet (EMA) EL-is veel müügiluba andnud pole.

Kriitikud kirjeldavad Sputnik V vaktsiini ka Venemaa geopoliitilise mõjuvõimu suurendamise tööriistana.

Orban lausus aga pühapäeval, et ta pole rahul ka tempoga, millega EL vaktsiine hangib.

"Olid olemas tootjad, kelle tooted olid varem kättesaadavad Kanadas, Suurbritannias ja Iisraelis kui näiteks Euroopa Liidus," lausus ta.

"Aga see on Brüsseli töö, nemad tegelevad sellega," lisas ta.

"Meie hoolitseme idapoolsete suhete võrgustiku eest, sest Brüssel ei tee seda..., seetõttu on parem seista kahe jala peal," lausus ta.

Orbani viimane torge Brüsseli suunas oli pärast seda, kui Ungari eiras möödunud nädalal Euroopa Liidu koordineeritud lähenemist vaktsineerimisele.

Pärast esimese vaktsiinipartii saabumist, kui 26. detsembril saabus esimene partii Belgias toodetud Pfizer-BioNTechi vaktsiini, alustas Ungari kohe vaktsineerimisega, eirates EL-i ühise vaktsineerimise algust päev hiljem.