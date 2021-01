Iru hooldekodus tuvastati koroonakolle

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul on hooldekodu pidevas kontaktis terviseametiga ning seal viiakse läbi laustestimine.

"Positiivse testi andnud hooldekodu kliendid on ööpäevaringsel jälgimisel ja hooldekodus on tagatud õendusteenus. Ka kõiki positiivse testi andnud klientide lähedasi on teavitatud," märkis Beškina.

Ta lisas, et hooldekodu külastamine oli juba enne keelatud ning osakondade vahelised kontaktid olid piiratud.

"Ka nüüd on kõik üksused eneseisolatsioonis, mingeid kontakte üksuste vahel ei toimu ja isikukaitsevahendid on kõigile tagatud," sõnas Beškina.