Läti võib lubada kaubandusettevõtetel uksed avada, uus piirangute tähtaeg

Ministri sõnul halvendab piirangute jätkumine võimalusi osta teatud kaupu, seetõttu tegi majandusministeerium ettepaneku lubada töötada ka nendel kaubandusettevõtetel, mille tegevus on praegu piiratud või peatatud. Kinni on juba mitu nädalat sisuliselt kõik peale toidukaupluste, kuid ka seal on osad kaubad lindi taga.

"Ministeerium saab erinevaid soovitusi kaupade kohta, mis peavad olema lülitatud lubatute nimekirja, kuid see ei saa kunagi olema täielik, ning ühiskond on rahulolematu," ütles Vitenbergs ja lisas, et valitsus põhimõtteliselt toetas sellist ettepanekut, kuid pole selge, mis kuupäevast võidiakse lubada kauplemine.

Epidemioloogilise olukorra paranemisel võidakse ka teenindussektorile kehtestatud piiranguid pärast 25. jaanuari järkjärgult leevendada, näiteks lubada tööd jätkata iluteenuste valdkonnas.

Epideemia tõrjumise ja vaktsineerimise takerdumise tõttu kriisi langenud Läti valitsus võttis teisipäeval vastu põhimõttelise otsuse pikendada riigis kehtivaid koroonapiiranguid 25. jaanuarini. Konkreetne otsus langetatakse neljapäeval.

Riigikatselei direktor Janis Citskovskis ütles pärast valitsuse ja kriisinõukogu ühisistungit, et valitsus kuulas ära ekspertide info epidemioloogilisest olukorrast Lätis. Ta märkis, et olukord on endiselt laialdastele piirangutele ja komandanditunni kasutamisele vaatamata tõsine ning hospitaliseerimist vajavate koroonahaigete arv kasvab.

Citskovskis ütles, et neljapäevaks esitavad eksperdid konkreetsed ettepanekud kaubanduse reguleerimiseks piirangute ajal.

Koolivaheaja pikendamine Lätis tähendab õppeaasta pikenemist suvel

Talvise koolivaheaja pikendamine algklasside õpilastele COVID-19 pandeemia tingimustes tähendab ka õppeaasta pikenemist suvel, ütles haridus- ja teadusminister Ilga Šuplinska teisipäeval pärast valitsuse istungit.

"25. jaanuarini jäävad meil samad piirangud - distantsõpe 7.-12. klasside õpilastele, kutsekoolide õpilastele. 1.-4. klassidele on pikendatud koolivaheaeg, kuid see viib ka õppeaasta pikendamisele," ütles minister.

Minister rõhutas, et COVID-19-ga seotud piirangute leevendamine peab algama just haridussektorist.

Eelmise aasta lõpus otsustas Läti valitsus pikendada 1.-6. klasside õpilaste koolivaheaega nädala võrra 8. jaanuarini, kuid rõhutas samas, et 7.-12. klassi õpilased asuvad õppima juba 4. jaanuarist.