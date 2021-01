Norstati uuring näitab erakondade reitingute stabiliseerumist

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 28,8 protsenti, Keskerakonda 21,6 protsenti ja Eesti 200 16,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 14,3 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda toetas 8 protsenti ning Isamaad 6,1 protsenti vastanutest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 1. detsembrist 4. jaanuarini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. Selle perioodi koondtulemused ei erine sisuliselt eelmise, 24. novembrist kuni 21. detsembrini läbi viidud küsitluste koondtulemusest. Toetusprotsendid olid viie erakonna puhul samad, ainult sotsiaaldemokraatide toetus oli 0,5 protsendipunkti võrra kasvanud.

Seega peatus pühade ajal ka Eesti 200 kümme nädalat kestnud tõus.

Tulemuste presenteerimisel kesknduvad MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad ning sellisel juhul on veamäär 1,4 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Isamaa puhul +/-0,74 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 01.12-07.12, 09.12-14.12, 16.12-21.12 ja 29.12-04.01 ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.