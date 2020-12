Uuringufirma Norstat viimaste küsitlustulemuste põhjal toetab Reformierakonda 28,8 protsenti valijatest, mis on sisuliselt sama tulemus kui viimastel riigikogu valimitsel.

Reformierakonna toetus on Norstati küsitlustes olnud pikalt üle 30 protsendi ja tipphetkel augustis 2019 koguni 38,5 protsenti. Veel tänavu septembris oli suurima opositsioonipartei toetus 33,5 protsenti, kuid on viimastel nädalatel tasapisi langenud. Viimase uuringu 28,8 protsenti on napilt vähem kui 2019. aasta märtsikuistel riigikogu valimistel saadud 28,9 protsenti toetust.

Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitluses on teisel kohal Keskerakond 21,6 protsendi suuruse toetusega. Keskerakonna toetus on olnud stabiilselt 22 protsendi juures.

Kolmandal kohal oli veel oma toetust kasvatanud parlamendiväline Eesti 200, keda toetas 16,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Eesti 200 toetus on Norstati küsitlustes liikunud tõusvas trendis viimased kümme nädalat.

Esikolmikule järgnevad neljandana Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (toetus 14,3 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (7,5 protsenti) ning Isamaa (6,1 protsenti). Neist Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on madalaimal tasemel alates selle aasta aprillist.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 42 protsenti ja opositsioonierakondi 36,3 protsenti vastajatest. Praeguse opositsiooni summaarne toetus pole varem nii madalal tasemel Norstati küsitlustes olnud.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 24. novembrist 21. detsembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad ning sellisel juhul on veamäär 1,4 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Isamaa puhul +/-0,74 protsenti.