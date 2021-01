Projekti eestvedaja Tartu Ülikooli antimikroobsete ühendite tehnoloogia professor Tanel Tenson ütles ERR-ile, et uuringu tulemuste järgi saab väita, et nakatumine tõuseb ning seda oli näha ka neljapäevasest nakatunute arvust.

"Detsembri alguseks oli meie andmete järgi viiruse levik kõige ulatuslikum ja on detsembris olnud suht stabiilne," sõnas professor ja lisas, et pühade eel ja nende ajal oli viirus juba üle terve riigi võrdselt laiali.

Sama näitas ka professor Ruth Kalda eestvedamisel läbiviidav seireuuring, lisas Tenson. "See viimane laine näitas, et viirus on üle Eesti ühtlasemalt levinud kui terviseameti nakatumiste näit on," selgitas ta.

Ta täpsustas, et ka pühadeaegne reisimine riigis aitas viiruse levikule kaasa.

Tenson lisas, et kõige värskemaid andmeid Saaremaa ja Ida-Virumaa kohta veel pole, kuid võib eeldada, et ka Saaremaal võib nakatumine senisega võrreldes suureneda.