Tartu Ülikooli teadlaste veetava seireuuringu uuest etapi esmastest tulemustest selgub, et koroona on levinud kõigis maakondades ning selle levimus on pühadega kahekordistunud.

Teisipäevaks valmiva seireuuringu esmastest tulemustest selgus, et umbes 2,1 protsenti elanikkonnast ehk iga 50. inimene on Eestis nakkusohtlik ehk positiivse sümptomiga. Neist 46 protsenti on aga asümptomaatilised ehk ilma haigusnähtudeta.

"Keskeltläbi 22 000 võiks olla neid inimesi, kes on nakkusohtlikud viiruskandjad. See on ligi kaks korda kõrgem näit kui enne pühi," kommenteeris seireuuringu juht, TÜ peremeditsiini professor dr Ruth Kalda. "Levimus on selline, et näeme seda kõikjal Eestis. Ei saa öelda, et üheski maakonnas seda poleks, kirju pilt on igal pool. Ida-Virumaa ja Harjumaa koos Tallinnaga paistavad levimuselt rohkem välja, aga seda viirust tõesti on kõikjal. Ka hiljutine reovee seireuuring näitas, et seda on kõikjal."

Seireuuringu viimased proovid lisanduvad veel nädala lõpuni, mistõttu täpsem analüüs, millest laiem levik on tingitud, selgub teisipäevaks.

"Praeguse seisuga on testitud 2121 patsienti, kuski 500 võiks veel juurde tulla. Aga suur pilt levimusest on käes," ütles Kalda.

Seireuuringu viimane etapp algas 7. jaanuaril ja lõppeb pühapäeval. Eelmine etapp kestis 11.-20. detsembrini. Värske uuringu eesmärk on mõõta ja analüüsida pühade mõju koroonaviiruse levimusele.