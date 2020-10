Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles laupäeval, et võib mõista, kui prohvet Muhamedi kujutavad karikatuurid moslemeid šokeerivad.

Prantsusmaal läks olukord ärevaks, kui satiirileht Charlie Hebdo avaldas septembri alguses taas prohvetit pilavaid pilte. Sellele järgnes rünnak toimetuse endise asukoha juures, kooliõpetaja jõhker tapmine Pariisi eeslinnas ning viimane rünnak neljapäeval Nice'is.

Praegu püüavad Prantsuse võimud selgitada, kas Nice'is kolm inimest tapnud kirikurünnaku tuneeslasest toimepanijal oli kaasosalisi.

Macron kutsus islamimaailmas esile suuri proteste, kui ta koolitunnis Muhamedi karikatuure näidanud ajalooõpetaja Samuel Paty pea mahavõtmise järel kinnitas, et Prantsusmaa ei loobu iialgi oma õigusest karikatuuridele.

Nüüd andis president pikema intervjuu Kataris baseeruvale telekanalile Al-Jazeera, et moslemite poole pöördudes varem öeldut pehmendada.

"Ma saan aru, et need karikatuurid võivad inimesi šokeerida, kuid ei nõustu kunagi sellega, et vägivalda saab õigustada," ütles ta. "Ma pean meie vabaduste ja õiguste kaitsmist meie kohustuseks," ütles ta.

Prantsusmaa on endiselt viimase rünnaku mõju all ja seda kirjeldab Macron "islamistliku" terrorina.

21-aastane Brahim Issaoui saabus prokuröri teatel Euroopasse alles eelmisel kuul. Politsei tulistas tema pihta mitu lasku ja praegu on tuneeslane raskes seisundis haiglas. Uurija pole teda küsitleda saanud ja seetõttu on teo lähem motiiv endiselt teadmata.

Uurijatele teadaolevalt saabus Issaoui 20. septembril Itaalia Lampedusa saarele, kus ta pandi viirusekarantiini. Sealt jõudis ta 9. oktoobril Itaalia Bari sadamasse, saabudes Nice'i alles üks või kaks päeva enne rünnakut.

Prantsuse politsei küsitleb kolme isikut, kelleni on neid juhtinud ründajal kaasas olnud kahest telefonist leitud andmed.

Üks neist on koos Issaouiga turvakaamera salvestisele jäänud 47-aastane mees, kes peeti kinni neljapäeva õhtul.

Seoses karikatuuridega puhkesid reedel Prantsusmaa vastased meeleavaldused Afganistanis, Pakistanis, Bangladeshis, Malis, Mauritaanias ja Liibanonis.

Indoneesia president Joko Widodo mõistis laupäeval teravalt hukka Macroni väljaastumise karikatuuride avaldamise kaitseks.

Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian hoiatas aga, et Prantsusmaa kodanikud, kus nad ka ei asu, on kõikjal silmitsi kõrgendatud julgeolekuohuga.

Issaoui sugulased Tuneesia linnas Sfaxis ütlevad, et neil on toimunut raske uskuda, kuid sügavalt islamisse pöördunud mees oli kahe viimase aasta jooksul erakluses.

Issaouil oli neljapäeval Nice'i Jumalaema kirikusse sisenedes kaasas kaks telefoni, kolm nuga ja koraan.

Ta lõikas kirikus kõri läbi 60-aastasel naisel ja 55-aastasel mehel, kes kirikus töötas. Samuti pussitas ta 44-aastast brasiilia naist, kel õnnestus põgeneda, kuid kes suri hiljem saadud vigastustesse.

Ohvrid võeti sihtmärgiks vaid sellepärast, et nad olid antud hetkel kirikus.

Ründaja hüüdis ikka veel "Allahu akbar" ("Jumal on suurim"), kui politsei teda tulistas ja ta haavatuna haigasse viidi.