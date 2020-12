Prantsusmaal jätkub vastasseis riigi ja islami usujuhtide vahel

Oktoobris avaldas president Macron islami separatismi vastu võitlemiseks väärtuste harta, mis kohustaks Prantsuse imaame aktsepteerima ilmaliku riigi seadusi ja soolisi ning rassilisi võrdsusi.

Harta plaaniti kooskõlastada Prantsusmaa mosleminõukoguga, kuid selle salafismi, vahhabismi ja moslemivennaskonna fundamentalistlikud harud esitasid väljakutse klauslitele, mis kohustasid järgima usuvabaduse põhimõtteid.

Samuti vaidlesid kohalikud fundamentalistid vastu riigikoolide klauslile, mille kohaselt ükski religioosne autoriteet ei tohi õpetamismeetodeid vaidlustada.

Prantsusmaa mosleminõukogu asutas 2003. aastal siseminister Nicolas Sarkozy, kes koondas riigi erinevad moslemiharud ühe katusorganisatsiooni alla, millega Prantsuse riigil oleks otsekontakt.

Mosleminõukogu juht Mohammed Moussaoui on sageli tülis Pariisi mošee rektoriga, ehkki mõlemad on riigiga koostööd tegevad mõõdukad usuliidrid.

Pariisi suure mošee rektor Chems-Eddine Hafiz teatas, et on loobunud eesmärgist luua imaamide jaoks riiklik asutus, mis peaks nende tegevust reguleerima.

Pariisi mošee rektori sõnul osad mosleminõukogu liikmed väidavad, et harta eesmärk on rünnata ustavate moslemite väärikust. "See on häbitu vale, konservatiivsed mosleminõukogu harud üritavad moslemeid Prantsusmaa ühiskonnast lahutada," väitis Pariisi mošee rektor.

"Pariisi mošee rektor on reaalsusest täiesti irdunud ja harta väljatöötamine edenes edukalt," ütles Moussaoui.

Teised mosleminõukogu liikmed kinnitasid siiski, et fundamentalistid keeldusid Macroni tingimustest ja pakkusid välja alternatiivse versiooni, mis oleks Prantsusmaa valitsusele vastuvõetamatu.

"Prantsusmaa moslemijuhtide lojaalsust mõõdetakse nende toetusega tulevasele hartale. On neid, kes kirjutavad alla ja neid, kes ei kirjuta. Me teeme sellest omad järeldused ja islami juhid peavad otsustama, kas nad on vabariigiga või selle vastu," teatas Macron.

Pakistan ja teised islamiriigid ning osa USA liberaalsest meediast on Macroni valitsuse tegevust islamiäärmuslaste vastu võitlemisel kritiseerinud, nimetades seda moslemite tagakiusamiseks Prantsuse riigi poolt.

Kooliõpetaja Samuel Paty pea maharaiumine ja kolme inimese mõrvamine noarünnakus islamiäärmuslaste poolt on Prantsusmaa valitsuse survet islami reguleerimiseks veelgi suurendanud.

Prantsusmaal on hinnanguliselt kuus miljonit moslemit, politsei on sulgenud mitu radikaalset mošeed, palvesaali ja islamiühendust