Negatiivse testinõude detailid paneb valitsus paika teisipäeval

Reinsalu sõnul kehtivad uued testipiirangud samadel alustel nagu seni on kehtinud karantiininõuded. "Need inimesed, kes on piiriülesed töötajad või need, kellele praegu karantiininõue ei laiene, neile ei laiene ka testi tegemise kohustus," sõnas ta. Sinna hulka kuuluvad näiteks transiiditöölised.

Turismireisilt ja puhkuselt tulijad peavad negatiivse testi siiski ette näitama. Testi peab tegema kas viivitamatult Eestisse naasmise järel või 72 tunni jooksul enne riiki saabumist.

"Detailid paneb valitsus paika teisipäevasel istungil, kehtima hakkavad need reedel. Need erisused, mis kehtivad praegu, jäävad ka siis kehtima," ütles Reinsalu.

Negatiivse testi nõue laieneb ka juba praegu näiteks Ühendkuningriigist tulijatele.

"Inimestel, kes maismaad pidi sisenevad, on lihtsam teha ära test riigis kust sisenetakse, näiteks Lätis. Loomulikult on Eestis avalikes testimiskohtades võimalik neid teste teha erinevates linnades. Suures plaanis peaks meil maakonnalinnades ka testimisvõimalus olema," ütles ta.

See tähendab, et kui näiteks Tallinnas elav inimene saabub Eestisse autoga Lätist, võib ta teha saabumisel testi ka Tallinnasse jõudes.

Kui inimene on teinud enne riiki sisenemist esimese testi, siis seitsme päeva jooksul saab täita tööülesandeid, aga peab nädala pärast teise testi. Kui teist testi ei tee, peab olema isolatsioonis kogu aja.

Reinsalu sõnul spetsiifilisi riskiriike ei ole ning korraldus kehtib kõikide riikide kohta.