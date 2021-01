Test tuleb teha igal juhul enne Lätti sisenemist ja valitsuse otsus ei näe ette võimalust anda proov pärast riigipiiri ületamist Lätis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Läti statistika näitab, et kuigi põhiline probleem on nakkuse riigiseisene levik, toob vähemalt üks pisut rohkem kui tuhandest riiki sisenedes koroonaviiruse kaasa. Väiksemat ohtu kujutavad lennureisijad, kõige suuremad nakkuse levitajad on aga need, kes saabuvad ise autoga üle Läti piiri.

"Ühistranspordiga - bussi või lennukiga - Lätti sõites tuleb negatiivset testi tulemust näidata enne pealeminekut. Eestlased, kes lendavad Lätti, peaksid testi tulemuse esitama Tallinna lennujaamas. Kui sõidetakse Lätti bussiga, veendub selles, et test on tehtud, bussijuht," selgitas läti transpordiministeeriumi riigisekretäri asetäitja Dins Merirands.

Kui testi tulemust ette näidata pole, ei tohiks vedaja inimest Lätti suunduvasse lennukisse või bussi lubada.

"Eesmärk on, et need, kes ei soovi end testida või on koroonapositiivsed, üldse ei alustakski sõitu Lätti," ütles Merirands.

Testi tegemist ei nõuta kuni 11-aastastelt lastelt, vaktsineerituilt, neilt, kes üle piiri tööl või õppimas käivad ning ka Valga ja Valka omavalitsuse elanikelt - suures osas kõigilt neilt, kes seni ei pidanud Lätti sisenedes ka kümneks päevaks isolatsiooni jääma.

Eestlastele ja leedulastele on muidki erandeid, näiteks võib testimata sõita Riia lennujaama, kui lend on ööpäeva jooksul toimumas.

"Need piirangud teeme koostöös Leedu ja Eestiga. Samaaegselt Lätiga kehtestatakse sarnane nõue ka Leedus ja Eestis," ütles Läti transpordiminister Talis Linkaits.

Riia lennujaamas töötab teist päeva täisautomaatne koroonaprooviautomaat. See on Läti teadlaste ja ettevõtjate ühisleiutis, mis juba mõnda aega Stradinši ülikooli haiglas end tõestanud.

Õhtul aga teatas Läti peaminister kokkuleppest Euroopa Komisjoniga, et Läti saab lisaks seni räägitule Pfizeri/BioNTechi vaktsiini rohkem, mis tähendab, et kokku peaks seda vaktsiini Lätti jõudma 1,4 miljonit doosi.