Tudengid nõuavad Prantsusmaal eliitülikooli direktori tagasiastumist

Kaks Sciences Po ülikooli tudengiesindust nõuavad oma avalduses kooli direktori Frederic Mioni tagasiastumist, teatas The Times.

Mioni tagasiastumist nõutakse pärast seda, kui Camille Kouchner avaldas oma raamatu La Familia Grande.

Raamatus väidetakse, et Prantsusmaa eliiti kuuluv Olivier Duhamel kuritarvitas seksuaalselt oma alaealist kasupoega Antoine Kouchneri. Duhamel astus pärast raamatu ilmumist kõikidelt oma ametikohtadelt tagasi, ta oli Sciences Po ülikooli nõukogu esimees.

"Ma astun oma ametikohtadelt tagasi pärast seda, kui olen langenud isikliku rünnaku objektiks. Ma tahan säilitada institutsioonid, kus ma töötan," teatas Duhamel.

51-aastane Mion saatis alguses instituudi töötajatele ja üliõpilastele sõnumi, et on Duhameli kohta käivatest süüdistustest saanud teada ajakirjandusest ja on sellest "tardunud".

Hiljem tunnistas Mion, et kuulis Duhameli kohta käivatest süüdistustest 2019. aastal ja seda ütles talle Aurelie Filippetti, kes on endine kultuuriminister ja töötab Sciences Po's õppejõuna.

"Ma olin mõtlematu ja mul puudus otsustusvõime, olen valmis tagajärgedeks," teatas Mion.

Selle ülikooliaasta alguses palus Mion Duhamelil pidada tudengitele sissejuhatav loeng, kus nimetas teda meistriks ja oma sõbraks.

"Mion on teadlikult valetanud kogu Sciences Po kogukonnale, ta peab tagasi astuma," teatas kõrgkooli Unefi üliõpilasesindus.

Sciences Po on maailma üks tuntumaid poliitika ja rahvusvaheliste uuringute ülikoole, mille vilistlaste hulka kuulub ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron.