Perekonna jõululõunast foto teinud moslem sai Prantsusmaal peksa

Prantsusmaa võimud on alustanud peksmise pärast kriminaaluurimist ja kolm inimest on arreteeritud.

Politsei allikate sõnul ütles peamine kahtlusalune, et on jõulusöömaaja pildist šokeeritud ja lisas, et selline käitumine ei sobi moslemile, teatas The times.

"Sa oled valgete inimeste räpane poeg, ussi poeg, politseinike poeg. Saame kokku ja ma näitan, mis on olla tõeline araablane," reageeris peksja fotodele sotsiaalmeedias. Noormees nõustus tuttavaga parklas kohtuma, kuid kohale jõudes ründas teda viis inimest, teda löödi korduvalt ja ähvardati täiendava vägivallaga.

"Tegemist on selge ja lihtsa rassismiga ja see juhtum on äärmiselt tõsine," teatas Prantsusmaa politseiametnike liit oma avalduses.

Ohvri ema ütles, et tema poega varitseti ja teda peksti tema päritolu pärast ning seetõttu, et ta on politseinike poeg.

"See on rassistlik käitumine ning see on 21. sajandil vastuvõetamatu. Kõigil on vabadus tähistada seda, mida ta soovib ja kedagi ei tohiks karistada selle eest, et ta vanemad töötavad politseis," ütles ohvri ema.

Prantsusmaa siseminister Gerald Darmanin mõistis juhtumi hukka ja väitis, et tegemist on islamistliku katsega õõnestada Prantsuse väärtusi.

"Meie riigis pole separatismile ja rassismile kohta, ükskõik mis on nende põhjustajateks," teatas Darmanin.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron kasutab sõna separatism fundamentalistliku usutunnistuse tähistamiseks, kus kohalikud moslemid ei austa Prantsusmaa ilmalike seadusi.

Järgmisel aastal asub Prantsusmaa parlament arutama seaduseelnõu, mille eesmärk on ohjeldada islamistliku separatismi. Selle käigus planeeritakse piirata koduõpet ja mošeede välisrahastamist