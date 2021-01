Prantsusmaa relvajõudude juhataja kindral Francois Lecointre ütles möödunud kuul, pärast visiiti Malisse, väljaandele Le Monde, et Prantsusmaa tahab relvajõudude kohalolu piirkonnas vähendada. Kahjuks ei ole tema sõnul aga kohapealsed väed pealinnas Bamakos ja Saheli piirkonnas iseseisvalt hakkamasaamiseks veel valmis.

Viimase nädalaga on Saheli piirkonnas elu kaotanud viis Prantsuse sõdurit. Kokku on regioonis asuvast 5100 prantslasest oma elu jätnud 50 sõjaväelast.

Peamine välisoperatsioon Malis - Barkhane -, mis on ka Eesti sõdurite suurim välismissioon, on prantslaste jaoks väldanud juba kaheksa aastat. Selle põhieesmärk on kohalike relvajõudude väljakoolitamine iseseisvalt hakkama saamiseks. Kuid loodetakse saada ka kontrolli terroristlike rühmituste üle.

Prantsuse presidendi kantselei kinnitas Le Monde'ile kaks nädalat tagasi, et seni on õnnestunud läbirääkimisi pidada vaid mõnede eraldiseisvate pühasõdalaste rakukestega, kuid peamiste vaenlaste, ISIS-e ja Al-Qaedaga, ei ole veel ühise laua taha istutud. Elysée palee lisas küllalt pessimistlikult, et seni ei ole Al-Qaedaga veel ühelgi riigil läbirääkimisi õnnestunud pidada ja vaevalt et Prantsusmaagi see esimene väljavalitu on.

Tundub ka, et suvel käivitatud projekt Takuba ei ole oma eesmärki täitnud. Takuba pidi algselt tähendama 500-sõdurilist üksust umbes kümnest riigist lisajõuna Barkhane'i operatsioonile. Palve oma sõdureid piirkonda saata esitati 12 riigile. Alguses oli ainult Eesti nõus prantslastele appi minema. Siis lisandusid veel Rootsi ja Tšehhi eriväelased, hiljem ka Itaalia. Koos saja prantslasega saadi kokku 180 sõdurit ehk tugevalt alla poole eesmärgiks seatud 500 relvakandjast.

Suvel ütles Prantsuse relvajõudude juhataja Le Monde'i veergudel, et Prantsusmaa peaks oma haaret Sahelis lõdvendama. Sama leht kirjutas detsembri lõpul ehk neli kuud hiljem juba konkreetsemalt, et Prantsusmaa eesmärk on kohalviibivaid jõude vähendama hakata. Jutt käib 600 lisamehest, kes piirkonda selle aasta alguses saadeti. See vähendaks 5100-pealise prantslaste üksuse 4500 peale.

Üks Prantsuse valitsusele lähedane allikas ütles, et kui president Emmanuel Macron loodab muuta Saheli piirkonda Euroopa poliitika taimelavaks, siis kaotab ta vaid oma aega ning kurnab ja kulutab sõjaväge asjatult. Samas kinnitas presidendipalee, et kui tehakse ka otsuseid Sahelis relvajõude vähendada, siis tehakse need koos ÜRO ja Euroopa Liiduga.

Sahel on Sahara kõrbes läänest itta laiuv vöönd, mis koosneb Mauritaaniast, Malist, Burkina Fasost, Nigerist ja Tšaadist. Piirkonnas leviv islamiäärmuslus ja Liibüani kulgev narkootikumide transpordikoridor on piirkonnast kujundanud tunneli, kust valgust ei paista ning mis ohustab Euroopat kuritegevuse ja immigratsiooniga.