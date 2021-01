Galerii: Ida-Virumaal testiti lumekahuridušši

Kaevandusmuuseumi tehnilise juhi Alo Abeli sõnul tuli tal lumeduši mõte sellest, et eile hakati muuseumi tuubinõlva jaoks lumekahuriga lund tegema. "Kunstund tehes hakkas külm ja tellisime siia sauna. Nüüd on saunas soe ja käime lume alljahutamas, siis on jälle külm ja lähme tagasi sauna. Ja nii see meil siin kestab," muigas Abel.

Mobiilise Orava sauna omanik Priit Orav on käinud oma saunaga erinevates kohtades, kuid täna Kohtla-Nõmmel kogetud lumedušš oli talle esmakordne kogemus. "Väga mõnus tunne. See on täiesti võrreldav jääaugus käimisega," ütles Orav.

Kaevandusmuuseumil on plaanis pakkuda teenust tulevikus teistelegi huvilistele.