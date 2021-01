Piirangute tagajärjed: poed on treeningvahenditest tühjaks ostetud

Ajal, mil piirangute tõttu Tallinnas spordiklubidesse minna ei saa, on lisaks sporditurismile teistesse maakondadesse märgata veel üht fenomeni – kauplused on kodustest treeningvahenditest tühjaks ostetud.

Prisma Peremarketi lettidelt on hantlid ja kangid peaaegu kõik ära ostetud.

Prisma Peremarket AS hankedirektor Tõnis Tomingas ütles, et hantlid ja sangpommid on olnud kõige populaarsemad.

"Meie müügid on alates esimese viiruse laine tipust kasvanud isegi viis korda selles kategoorias. Lisaks sangpommidele ja hantlitele tooksin välja võimlemismatid ja võimlemispallid. Võimlemismattide ja joogamattide müük on sellel perioodil olnud meil üle 4000 tüki, see on ka meie jaoks olnud märkimisväärne koguse kasv võrreldes eelmiste perioodidega," rääkis Tomingas.

Tomingase sõnul on treeningvahendite müügi kasv piirangute ajal olnud märkimisväärne kogu Euroopas. "See tähendab, et kauba saadavus kannatab. Prismas on õnneks erinevaid mudeleid saada ja lähiajal on oodata kauba saadavuse olukorra paranemist," ütles ta.

Lisaks sisealade vahenditele müüakse Tomingase sõnul palju ka jalgrattaid ning kettagolfi kettaid ja võrke, pallimängudest tennise, lauatennise ja sulgpalli varustust.

Tallinnas ja Harjumaal on ligi 105 000 erinevate alade spordiharrastajat, kes otsivad nüüd treeningute tegemiseks alternatiive. Kel kevadel jäid kodused treeningvahendid ostmata, teevad seda nüüd.

Koroonaviiruse kõrval on inimesed liikumisrõõmu nautima pannud ka ilus suusailm. Näiteks sporditarvete kaupluses Hawaii Express on enim müüdud laste suuskasid. Veel on populaarsed jalgratastele mõeldud trenažöörid, mäesuusavarustus, suusariided, mütsid, kindad, soe pesu, aga ka sokid.

"Rohkem on meie poe müüki mõjutanud lume tulek, mitte nii väga koroona, aga lume tuleku tõttu on müük küll suurenenud. Protsentuaalselt ei oska öelda, aga kui vaadata seda, et kui palju kliente käib, siis mitte päris poole võrra, aga umbes nii," lausus Pirita Hawaii Expressi klienditeenindaja Tiina Villemson.