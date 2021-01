Küüsvek võtab selle ametikoha üle taanlaselt Henrik Normannilt, kes on olnud NIB president ja tegevjuht alates aprillist 2012 ning siirdub nüüd pensionile, teatas pank.

Küüsvek on praegu Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupanga (EBRD) Kesk-Aasia regiooni peadirektor. Tal on üle 25-aastane kogemus EBRD erinevatel ametikohtadel rahvusvahelise rahanduse valdkonnas. Enne seda on ta töötanud juhtivates kommertspankades Eestis ja Saksamaal.

NIB president nimetatakse nõukogu poolt ametisse viieks aastaks. Küüsvekist saab panga ajaloos esimene Baltimaadest pärit president.

NIB asutati viie Põhjamaa poolt aastal 1975, Eesti, Läti ja Leedu said panga liikmeteks aastal 2005. Panga kaasomanikud on praegu Eesti, Island, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome ja Taani. NIB peakontor asub Helsingis.

NIB rahastab pikaajalisi era- ja avaliku sektori projekte nii omanikmaades kui neis väljaspool. NIB laenuportfelli maht on üle 20 miljardi euro. Pank tegutseb Eestis alates 1994. aastast ja on rahastanud investeerimisprojekte kokku üle 1,5 miljardi euro ulatuses.

