SEB juht: Eesti majanduses on näha taastumise märke

Eesti majanduses on näha märke taastumisest, ütles SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik panga esimese poolaasta majandustulemusi kommenteerides. SEB Pank Grupp lõpetas 2026. aasta esimese poolaasta 83,8 miljoni euro suuruse kasumiga, mis on pisut väiksem 2025. aasta esimese poolaasta kasumist, mis oli 86,2 miljonit eurot.

"Hoolimata jätkuvalt muutlikust väliskeskkonnast näeme Eesti majanduses selgemaid taastumise märke. Ettevõtete investeerimisjulgus on kasvanud, kuid aeglasemalt, kui aasta alguses lootsime. Eraisikute aktiivsus kodulaenu- ja liisinguturul on kõrge ning inimeste huvi investeerimise vastu jätkuvalt tugev. Need arengud toetasid ka SEB tugevaid poolaasta tulemusi," märkis Parik pressiteate vahendusel.

SEB laenuportfell kasvas Eestis aastases võrdluses 8,1 protsenti ning jõudis esmakordselt kaheksa miljardi euro piirini.

"Kasvu näeme kõigis kliendisegmentides, mis kinnitab majandusaktiivsuse taastumist. Eriti tugev oli esimene poolaasta äriklientide jaoks, sest ettevõtetele väljastatud laenude ja liisingute maht kasvas aastases võrdluses 58 protsenti. Samuti jätkus kasv väike- ja keskmise suurusega ettevõtete segmendis, kus finantseeringute uusmüük suurenes 32 protsenti. Esimese kuue kuuga rahastas SEB enam kui 3000 ettevõtte kasvuplaane," tõdes Parik.

Samuti püsis kõrge eraisikute aktiivsus. Esimesel poolaastal väljastas SEB eraklientidele uusi laene ja liisinguid 442 miljoni euro väärtuses ehk 12 protsenti rohkem kui aasta tagasi.

Kodulaenuturg oli aktiivne kogu poolaasta vältel ning pank andis laenu enam kui 2500 kodu soetamiseks. Üha enam mõjutasid turgu koduvahetajad, kes otsisid senisest suuremat või energiatõhusamat eluaset, samas kui ostuaktiivsus koondus peamiselt järelturule.

Aasta esimese kuue kuuga kasvas keskmine kodulaenu summa SEB-s ligikaudu 150 000 euroni, mis kinnitab tarbijate jätkuvat kasvavat majanduslikku kindlustunnet ning nõudlust kvaliteetse ja hea asukohaga kinnisvara järele, märkis pangajuht oma kommentaaris.

Kasv oli ka sõidukiturul, kus eraklientide liisingu uusmüük suurenes aastases võrdluses 54 protsenti, mis viitab liisinguturu taastumisele pärast hiljutist tagasihoidlikumat perioodi.

SEB klientide hoiused kasvasid aastaga 3,2 protsenti ja ulatusid ligi 6,9 miljardi euroni. Kasvu veavad eelkõige erakliendid, kelle hoiuste maht suurenes aastaga 4,9 protsenti.

"See näitab, et Eesti inimesed väärtustavad jätkuvalt finantsilist kindlustunnet ning pööravad tähelepanu oma säästude kasvatamisele," tõdes Parik.

Tema hinnangul püsib kõrge ka inimeste investeerimishuvi, millest annab tunnistust Investor Toomase ja SEB investeerimismängus loodud üle 9300 virtuaalse investeerimisportfelli ning osalejate tehtud enam kui 55 000 tehingut. Samal ajal lisandus päriselus panka uusi investoreid.

SEB Pank Grupp (Grupp) lõpetas 2026. aasta esimese poolaasta 83,8 miljoni euro suuruse kasumiga (2025. aasta esimese poolaasta kasum oli 86,2 miljonit eurot). Grupi tegevustulud ulatusid 144,1 miljoni euroni (2025. aasta esimesel poolaastal 148,4 miljoni euroni) ning tegevuskulud 46 miljoni euroni (2025. aasta esimesel poolaastal 44,4 miljoni euroni). Eeldatavaid neto krediidikahjumeid vähendas Grupp 2,5 miljoni euro ulatuses (2025. aasta esimesel poolaastal suurendati 0,7 miljonit eurot). Tulumaksu arvestati 16,8 miljonit eurot (2025. aasta esimesel poolaastal 17,1 miljonit eurot).