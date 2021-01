Nakatumiskordaja on langenud üheni

Eesti sai aastavahetuse pidustused üle elatud ilma, et nakatumine tõuseks. Ettevaatlikult on põhjust rõõmustamiseks - nakatumiskordaja on langenud ühe kanti.

Kui möödunud nädala lõpus oli nakatumiskordaja R veel 1,1, mis tähendab, et iga koroonaviiruses olev inimene annab haigust edasi 1,1 inimesele, siis praeguseks võib ettevaatlikult väita, et saabunud on stabiliseerumine ja nakatumiskordaja on ühe kandis.

Teadusnõukoja liige, matemaatilise statistika professor Krista Fischer ütles ERR-ile, et kuigi ainult andmete pealt arvutades võib R olla jätkuvalt pisut üle ühe, pole ta nii kindel, et see ka tegelikult ühest kõrgem on - pigem vastupidi.

"Eile oli see täpselt 1. Nakatumiskordaja on täna kas täpselt 1 või veidi alla, aga nakatumine sõltub testimisest ja testimine omakorda sõltub nädalapäevast. Sada protsenti kindel pole, aga ma pigem ütlen, et R ei erine olulisel märral ühest. Tänane nakatunute arv ka pigem madalam," kommenteeris Fischer ERR-ile.

"Kui vaatame eelmist nädalat, siis see algas väga suure nakatumiste arvuga, edasi läksid arvud väiksemaks. Kuna uusi nakatunuid ei ole tulnud enam nii palju peale, annab see lootust, et tasapisi oleme nakatumiskordajaga allapoole läinud, mis oleks hea märk," kommenteeris Fischer ERR-ile. "Tundub küll, et piirangud, mis kehtestati Tallinnas, Harju- ja Ida-Virumaal, on mõju avaldanud ja loodan, et ka märkimisväärne osa ülejäänud Eesti inimestest on olnud ettevaatlik."

Kuigi prognoosid näitasid juba pikalt, et haiglakohtade vajadus võib kerkida 500-le, pole see tegelikkuses üle 420 kerkinud. Nüüd aga on arv langenud pisut alla 400 ning vähenema on hakanud ka igapäevane hospitaliseeritavate nakatunute arv.

"Enne oli see iga päev umbes 40, nüüd kuskil 35 päevas," tõi Fischer esile veel ühe positiivse nüansi.

Fischeri sõnul on nüüdseks möödas ka aeg, mil oli peljata, et aastavahetuspeod lükkavad nakatumised ülespoole. Seetõttu on tema hinnangul ohutu lapsed kasvõi järgmisest nädalast kooli lubada, nagu on ka valitsuse senine otsus.

"Koolide osas võiks lubada laste lubamist kontaktõppele. Piirangu hind on üsna kallis, eriti neile, kes vajavad õppimisel täiskasvanu abi," põhjendas Fischer.

Fischeri sõnul on teadusnõukoja üldine seisukoht, et lapsed tuleks kooli lubada, kuupäeva nad spetsiifiliselt ei arutanud. Kas see juhtub aga 17. või 25. jaanuarist, on pigem terviseameti, linnavalitsuse jt ühise otsustamise koht - teadusnõukoja poolt selleks soovituslikke takistusi pole.

"Teadusnõukoda ei oleks vastu, kui öeldaks, et lapsed lähevad kooli 17. jaanuarist," ütles Fischer. "Ise pooldaks, et lapsed lähevad juba 17. jaanuarist kontaktõppele."