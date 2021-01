Valitsus arutab neljapäeval koroonapiirangute leevendamist, kuid kindel on, et elu 18. jaanuarist uuesti lahti ei lähe - kui piiranguid asutakse vähendama, siis ettevaatlikult ja järk-järgult. Esimene eesmärk on lapsed uuesti kooli lubada.

Kõige ühtsemad on valitsuse seisukohad koolide suhtes. Teadusnõukoja soovitusel võiks Eestis täielik kontaktõpe taastuda 25. jaanuarist (mitte 18. jaanuarist, nagu on otsustatud seni), haridusminister Jaak Aabi sõnul on selles osas valitsuses kõige suurem üksmeel, mistõttu on tõenäoline, et neljapäeval selline otsus ka vastu võetakse.

"Koolid on ikkagi esimene asi, mis tuleks lahti teha. Teadusnõukoja soovitus on mitte 18., vaid 25. jaanuarist seda teha, st üks nädal veel osalise kontaktõppega jätkamist, alles siis läheks kõik klassid kontaktõppesse," ütles Aab ERR-ile.

"Valitsus peab neljapäeval ära otsustama, mis saab muudest piirangutest Harjumaal ja Ida-Virumaal, millal võiksid klassid minna kooli, kes veel pole kontaktõppes. Teatud piirangud huviharidusele ja huvitegevusele siiski jäävad," lisas Aab.

Ta avaldas lootust, et ka Tartu, kus nakatumiste arv on väga väikeseks läinud, oma koolide kontaktõppe taastab.

Aabi sõnul vaatleb teadusnõukoda Harjumaad ja Ida-Virumaad sarnaselt, ehkki Ida-Virumaa nakatumisnäit on Harjumaast veel pisut kõrgem. Kui aga leevendusi tehakse, siis mõlemale piirkonnale ühtmoodi.

Erinevate andmete alusel on Harjumaa ja Ida-Virumaa nakatumisolukord jõudnud teatavale platoole, kuid märkimisväärset nakatumise vähenemist samuti toimunud ei ole. Teadusnõukoda ei lähtu Aabi sõnul oma soovitusi koostades üksnes nakatumisnäitajast, vaid jälgib ka muid asjaolusid.

"Numbrid on stabilsed, piirangute jätkuv kehtimine toob neid veel alla. Kui koolide suhtes on valitsuskabinet suhteliselt üht meelt, siis keerulisem on teiste piirangutega, et kuidas neist välja tulla, kas neid leevendada. Põhjalikum arutelu tuleb valitsusel neljapäeval," ütles Aab.

Haridusministri sõnul on mõistetav, et ootused meelelahutuse ja kultuuri piirangute leevendamisele alates 17. jaanuarist on suured, kuid nendega ei saa kiirustada.

"Teadusnõukoda soovitab, et kui piiranguid leevendama hakata, siis väikeste sammudega. Ei usu, et kõik korraga 17. jaanuarist lahti läheb, seda ei toeta ka need prognoosid. Leevendustega ei saa kiirustada, muidu hakkab nakatumine jälle kasvama," põhjendas Aab.