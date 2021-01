Kuidas kommenteerite tänast uudist, kus Keskerakonna suhtes algatati kriminaalasi?

Siia algusesse ma kohe ütlen, et nagu õigusriigis kombeks, on kahtlustusest süüdistuseni ja süüdimõistmiseni väga pikk tee ja õigusriigis otsustab süüdimõistmist ainult kohus. Nii et seetõttu on oluline seda järgneva arutelu juures meeles pidada.

Aga nii palju, kui me täna teada saime, siis sellega on seotud kahe erakonna tipptegijad. Mihhail Korb, Keskerakonna peasekretär, kellel on oma mehena üsna vabalt juurdepääs nii Stenbocki majale kui ka Tallinna linnavalitsusele. Tallinna linnavalitsuse lahkust, nagu pressikonverentsil öeldi, ta siis otsuste tegemisel rahastuse vastu ka lubas. Ja Tallinna linnas on ainuvõimul Keskerakond. Nii et Keskerakonna Tallinna linna ainuvõimu siis justkui hüvede eest vastu pakkus, vähemalt kahtlustuse alusel.

Ja teine oluline võtmetegija on rahandusministri parem käsi Kersti Kracht (EKRE). Ilmselt nii laialt ei ole teada seda, et tegemist on Tallinna linnavolikogus EKRE fraktsiooni aseesimehega ja Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmega.

Ehk siis tegemist on laialdaste sidemete ja olulise mõjuväljaga inimestega, kes selle asjaga on seotud. Ja kui vaadata seda süsteemsemalt, siis selle nii-öelda Porto Franco saagaga, mille puhul ju ettevõtjad juhtisid korduvalt tähelepanu sellele, et tegemist võib olla turumoonutustega selle laenu andmisel, on seotud kaks valitsuserakonda kolmest. See tõstab üsna tõsise küsimuse just sellele kolmandale erakonnale.

Kui Isamaa on varasematel aastatel teinud oma valimiskampaaniate lipukirjaks korruptsioonivastase võitluse, siis täna sellises valitsuses jätkamine jätab mulje, et justkui tunnistatakse ennast selleks osaliseks või ollakse nõus seda toetama. Täna sellises olukorras ilmselt Isamaal tuleb hakata mõtlema sellisest valitsusest lahkumisele. Ma ei näe ühtegi teist viisi, sest sinna jäädes aktsepteeritakse seda tegevust.

Kas peaminister Jüri Ratas peaks ametist tagasi astuma?

Ma arvan, et Jüri Ratas peaks seda kindlasti kaaluma. Normaalses euroopalikus riigis nii laiaulatusliku ja eriti Keskerakonna puhul korduva tegevuse puhul on see vastutus ikkagi Jüri Ratasel Keskerakonna esimehena ja seetõttu ka peaministrina.

Seda Porto Francoga seonduvat otsust on kogu valitsus ju kaitsnud ja Keskerakond on ainuvõimuga Tallinnas. Ka see on Keskerakonna vastutus. Väga raske on selles juhtumis mitte näha seda olukorda, kus peaminister peaks tõsiselt kaaluma, kas pole mitte see koht, kus võtta poliitiline vastutus. Mis sest, et ta ise sellega seotud ei ole ja kaaluda, kas siis valitsuse muutust või tulla parlamenti.

Kas Reformierakonna liikmeteni on jõudnud juba mingisuguseid soove või pöördumisi mõnedelt erakondade esindajatelt alustamaks võimalikke kõnelusi uue valitsuskoalitsiooni loomiseks?

Hetkel veel ei ole, aga sündmused on veel niivõrd värsked. Homme hommikul koguneb meie fraktsioon ja seal me kindlasti arutame olukorda. Eks valitsusliidu osapooled peavad ka enda jaoks asjades selgusele jõudma. Kui kaks osapoolt kolmest on sellega seotud, siis ma arvan, et eeskätt tänane õhtu ja lähipäevad on tõetund Isamaale ja selle järel juba saavad muud sündmused toimuda, kui nad toimuvad.