"Küsimus on selles, kuidas teatud Keskerakonna liikmed [täna] hääletavad. Kuna EKRE ja Isamaa (suurem osa liikmetest - toim.) rahvahääletust toetavad, siis saab kaalukeeleks Keskerakond," rääkis Põlluaas kolmapäeva hommikul "Terevisioonis" tulevasi poliitilisi arenguid kommenteerides.

Tema sõnul on riigikogu kolmapäevases päevakorras ainsa küsimusena abielureferendum ning selle päevakorrast mahavõtmine on võimalik, kuigi keeruline.

Küsimusele, kas praegune valitsuskoalitsioon igal juhul lõppenud vastas Põlluaas: "Ei ma ei ütleks. Tegelikult on ju ka võimalus, et tänane koalitsioon jätkab."

Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Isamaa koalitsioon lagunes kolmapäeva varahommikul, kui peaminister Ratas teatas oma tagasiastumisest ning viis sellekohase avalduse president Kersti Kaljulaidile. Tagasiastumise põhjuseks said korruptsioonisüüdistused Keskerakonnale ja selle peasekretärile Mihhail Korbile ning rahandusministri nõunikule Kersti Krachtile ja ärimees Hillar Tederile.

Põlluaas rääkis, et senisel Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonil on praegustest parlamendierakondadest omavahel suurim ühisosa. "Kui vaatame näkku eelmiste valimiste tulemusele ja nendele programmilistele lubadustele, mida erakonnad esitasid, siis koalitsiooni tehes tellisime ka uuringu - kui palju on kattuvust erinevate erakondade lubaduste vahel ja kui palju on vastuolusid - ja tegelikult tänase koalitsiooni kolme erakonna vahel olid kõige suuremad kattuvused ja kõige vähem vastuolusid lubadustes," rääkis Põlluaas. "Ükskõik millise muu variandi korral olid vastuolud oluliselt suuremad," lisas ta.

Põlluaasa sõnul kuulis ta peaminister Jüri Ratase tagasiastumisest alles hommikul ajakirjanike käest ning ta ei ole saanud veel EKRE esimehe, rahandusminister Martin Helmega rääkida.

Samas viitas ta ka EKRE esimehe Helme väljaöeldule, et korruptsioonisüüdistustega väljatulek üks päev enne olulist hääletust riigikogus paistab kahtlane.