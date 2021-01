Karilaid ütles, et Korb on erakonna juhatusele andnud esialgsed seletused ning süüd ta endal ei näe.

"Oleme saanud esialgsed seletused. Tema hetkel ei oska endal näha seda vastutust ja süüd, aga selleks ongi olemas vastavad menetlustoimingud - ülekuulamised ja küsitlused ja tõendite kogumine. Aga tema, jah, väitis, et tema ei tunne, et ta oleks midagi valesti teinud. Aga ju siis prokuratuuril, kes seda protsessi juhib, on rohkem materjali. Aga eks seda siis me kuuleme juba tulevikus. Kõigepealt me lähtume sellest teadmisest, mis meil täna on ja sellest tulenevalt teeme ka oma otsused," rääkis Karilaid.

"Mihhail Korb on nii kogenud poliitik juba, et ta saab ka ise aru ja on ka juba öelnud erakonna juhtkonnale, et ta ei jätka nii kaua, kuni uurimine kestab, erakonna peasekretäri ametikohal. Kõik muud valikud juba sõltuvad edasisest menetlusest," sõnas Karilaid.

Keskerakonna juhatus koguneb teisipäeva õhtul toimuvat arutama. "Keskerakonna juhtkonna ja juhatuse jaoks loomulikult see oli väga ootamatu ja me võtame seda kahtlustust väga tõsiselt. Oleme valmis igakülgseks avatud koostööks uurimisasutustega," ütles Karilaid.

Riigiprokuratuur on Porto Francoga seotud kriminaalasjas esitanud kahtlustuse viiele inimesele ja Keskerakonnale. Nende viie inimese seas on Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, rahandusministri nõunik Kersti Kracht ja ärimees Hillar Teder. Keskerakonda kahtlustatakse mõjuvõimuga kauplemises.

Esimese astme kuriteos kahtlustatakse altkäemaksu andmises ja mõjuvõimuga kauplemises vastavalt Hillar Tederit ja Kersti Krachti. Korbi kahtlustatakse teise astme kuriteos. Ülejäänud kahe kahtlustatava nime kaitsepolitsei esialgu ei avalda.