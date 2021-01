Kallas märkis, et avalikuks tulnud kahtlused seoses Porto Franco kinnisvaraarendusega on väga tõsised.

"Need kuriteokahtlused on esitatud kõige kõrgemal tasemel ehk valitsuse tasemel. Juba nende kahtluste tekkimine väärib ühemõttelist hukkamõistu," kommenteeris Kallas.

Ta lisas, et ootab nüüd riigimehelikku käitumist, tõe jalgele seadmist ja igasugusest keerutamisest hoidumist. "Ma loodan, et valitsuse esindajad mõistavad olukorra tõsidust ja käituvad vastavalt," lisas ta.

Ligi: Ratas peaks tagasi astuma

Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi leiab, et Keskerakonna esimees peaks käituma riigimehena ja peaministriameti maha panema.

"Teeks nüüd nii, et Ratas mängib korraks munadega ja riigimeest ja astub tagasi. Ei tema ega Helme ole valinud oma lähemaid abilisi ausat tööd tegema ega ole kummagi enese motiivid olnud ausad ega avameelsed," kirjutas Ligi sotsiaalmeedias.

Ligi lisas, et kui ainult Porto Francost rääkida, siis nii Ratas kui ka Helme on seda projekti eelistamist erilise kirega kaitsnud kui eriti olulist asja Eesti majandusele, aga keegi teine pole sellest aru saanud.

"Martin Helme teadis juba Kallo süüdi mõistmisel oma raadios kinnitada, et see polnud juhus, et see juhtus just enne abielureferendumi esimest lugemist. Enne kui jõudsin selle lõpuni meenutada, tuli uudis, et pole juhus, et Kracht ja Korb just enne teist hääletust kinni nabiti. Homoteerull seega ikka. Teine ja tõenäolisem variant on, et mõned lõpuks ikka kinni nabitakse ja süüdi mõistetakse ja pigem pidanuks see juhtuma varem," kirjutas Ligi.

Riigikogus on praegu Reformierakonnal 34, Keskerakonnal 25, EKRE-l 19, Isamaal 12 ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond saab arvestada tänu Keskerakonnast üle tulnud Raimond Kaljulaiule 11 häälega.

Ligi ettepanekut ja kohtade matemaatikat teoreetiliselt vaadates, siis oleks praeguse võimuliidu kõrval võimalik Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioon (34+25=59 häält), Reformierakonna, Isamaa ja SDE koalitsioon (34+12+11=57 häält). Aga teoreetiliselt kannaks häälte arvult välja ka Reformierakonna ja EKRE liit (34+19=53 häält).