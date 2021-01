Riigiprokuratuur on Porto Francoga seotud kriminaalasjas esitanud kahtlustus viiele inimesele ja Keskerakonnale. Nende viie inimese seas on Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, rahandusministri nõunik Kersti Kracht ja ärimees Hillar Teder.

Keskerakonda kahtlustatakse mõjuvõimuga kauplemises, ütles riigiprokurör Taavi Pern pressikonverentsil. Neli isikut on kinni peetud esmaste menetlustoimingute läbiviimiseks.

Kersti Kracht Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Ratas ütles enne pressikonverentsi ERR-ile, et Keskerakond kas on saanud või saamas kahtlustust kriminaalkuriteos.

"Ma tean seda, et kaitsepolitsei ja prokuratuur oma toiminguid ja menetlust läbi täna viivad. Ma tean seda, et selle üks osa on Keskerakond. Mind on sellest informeeritud," ütles Ratas ERR-ile.

"Ma olen küsinud, kas seal on ka mingi kahtlustus täna minu osas kui erakonna esimehe, peaministri osas. Nii prokuratuur kui kaitsepolitsei on kinnitanud, et ei, minu osas ei ole. Aga tõsi on see, et neid menetlustoiminiguid tehakse ka teatud Keskerakonna liikmetega."

Kaitsepolitsei töötajad asusid teisipäeval tegema menetlustoiminguid sihtasutuses Kredex seoses Porto Franco kinnisvaraarendusega. Mis paragrahvi alusel läbiotsimine toimub ja kas keegi on ka kuriteos kahtlustatav, riigiprokuratuur veel ei avaldanud.

Peaminister Jüri Ratas ütles Vikerraadio otsesaates "Stuudios on peaminister", et ta oli teadlik kapo ja prokuratuuri soovist Kredexis menetlustoiminguid teha, ent enda sõnul ei oska ta öelda, mis põhjustel täpselt läbiotsimine toimub.

Ratas lisas, et Porto Franco arenduse puhul on tegemist riiklikult olulise objektiga ning see on üks võimalus, miks kapo seal toimetab.

Ajakirjanik Mirko Ojakivi küsimusele, ega Porto Francoga seotud uurimine pole omakorda kuidagi seotud Hillar Tederi annetusega Keskerakonnale Rally Estonia toetamise põhjendusel, vastas Ratas: "Ma ei ütle, et need on vägivaldsed seosed. Täna see menetlus on saanud alguse avalikkuse jaoks. Ma ei arva, et need vägivaldsed seosed. Need on väga tõsised väited."

Porto Francot arendab Porto Franco OÜ, mille suuromanik on parteide suurannetajana tuntud ärimees Hillar Tederi poeg Rauno Teder 80-protsendilise osalusega.

Hillar Teder annetas mullu kolmandas kvartalis Keskerakonnale 60 000 eurot, annetust seostatakse tema poja juhitavale Porto Franco arendusele tugilaenu andmisega. Tederi sõnul on ta erinevatele erakondadele annetanud kaheksa aastat ning Keskerakonda otsustas ta toetada valitsuse julgete otsuste tõttu.

Porto Franco taotles suvel 40 miljonit eurot laenu riigilt. Riigi poolt antav laenulimiit on lubatud kasutusse võtta osade kaupa, iga osa minimaalne suurus on vähemalt viis miljonit ja maksimaalne suurus 15 miljonit eurot. Laen peab olema tagatud teise järjekoha hüpoteegiga kinnistutele, mis asuvad Tallinna kesklinnas aadressil Laeva T6, Laeva 1, Kuunari 1 ja Kai 4.

KredEx on 2001. aastal majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi loodud sihtasutus, mille eesmärk on pakkuda finantslahendusi.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ning Harrys Puusepp kaitsepolitseist annavad teisipäeval kell 16 pressikonverentsi, kus kommenteerivad uurimist lähemalt. Portaalis ERR.ee saab jälgida pressikonverentsi otsepildis.