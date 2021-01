Soomes on läinud koroona vastu vaktsineerimine aeglaselt

Soomes on koroonaviiruse vastane vaktsineerimine läinud isegi aeglasemalt kui Eestis. Olukorda on kritiseerinud nii peaminister, president kui ka teadlased oma ühispöördumises.

Esimesed koroonavaktsiinid süstiti Soomes nagu Eestistki 27. detsembril. Kuid siis juhtus midagi: teisipäeva õhtu seisuga oli vaktsineeritud esimese doosiga 45 000 inimest ehk 0,8 protsenti Soome elanikest, samas kui näiteks Eestis oli see näitaja juba esmaspäeva õhtuks 0,9 protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Soome spetsialistide hinnangul on probleem eelkõige kahes asjas: vaktsiine saabub Soome liiga aeglaselt - vaid 50 000 doosi nädalas - ning koroonaviiruse vastu vaktsineerimise protsess ise on samuti aeglasem. Erinevalt gripivaktsiinist pole vaktsiin juba süstlas olemas, vaid tuleb sellesse ampullist tõmmata.

Olukorra peaks päästma AstraZeneca vaktsiini müügiluba.

"Vaktsineerimiskiirus kasvab siis mitmekordseks. Oleme tellinud neilt 3,7 miljonit doosi ning teame, et seda on laos olemas, kuna firma tootis vaktsiini juba sügisel lootuses enne aasta lõppu müügiluba saada. Kasutades juba valmis ladustatud vaktsiini, saame vaktsineerida palju kiiremini," ütles Soome terviseameti juhtivarst Hanna Nohynek.

Esialgu on Soomes jõutud vaktsineerida peamiselt tervishoiutöötajaid, alanud on ka esimeste hooldekodude asukate ning riskirühmadesse kuulujate vaktsineerimine.

Tavakodanike vaktsineerimiseni ei jõuta ilmselt enne hiliskevadet või varasuve.

Soovijate puuduse taha aga Soomes vaktsineerimine ei jää: värske rahvusvahelise uuringu kohaselt on 82 protsenti Soome elanikest valmis end koroonaviiruse vastu vaktsineerida laskma.

"Ma olen lootusrikas, festivalipiletidki on juba järgmiseks suveks ostetud. Ma usun, et saame lõpuks piisavalt vaktsiine ning et soomlased end ka vaktsineerivad," ütles Helsingi ülikooli nakkushaiguste professor Tarja Sironen.

Sellest hoolimata ütleb värskeim prognoos, et kõigi soovijate vaktsineerimisega ei jõuta lõpuni plaanitult sügiseks, vaid alles aasta lõpuks.