Soome valmistub piiriületuste täiendavaks piiramiseks

Soome valitsus teatas, et siseministeerium valmistub piiriliikluse piiramiseks.

"Uus koroonaviiruse mutatsioon tekitab suurt muret. Sarnaselt kevadele on olukorras palju ebakindlust ja teadmatust. Omavalitsused peavad tagama turvalisuse oma piiripunktides ja korraldama koroonaviiruse testimisi," teatas sotsiaalminister Krista Kiuru.

Koroonatestimist alustatakse ka Eesti ja Soome vahelisel laevaliikluses.

Õigusteadlased juhivad samas tähelepanu sellele, et praeguste seaduste alusel pole piiranguid võimalik rohkem karmistada - ka pärast seda, kui nakkushaiguste seaduse muudatused on parlamendi poolt kinnitatud.

Praeguse Soome nakkushaiguste seaduse tõlgenduse kohaselt ei saa päritoluriigil põhinevat karantiini otsust teha.

"Ma leian, et piiriliikluse piiramise idee on vale, see ei paku praeguse kriisi jaoks tõhusaid meetodeid," ütles Helsingi ülikooli professor Martin Scheinin.

"Päris palju sõltub parlamendis vastu võetud uutest seadustest, mida saab nende muudatustega pärast ka teha," ütles Helsingi ülikooli riigiõiguse professor Tuomas Ojanen.

Võimalik on kasutada hädaolukorra seadust, kuid koroonaviiruse epideemia ohjamisel võib see puudulikuks jääda.

Ojaneni sõnul tuleb liikumisvabaduse piiramist hinnata kooskõlas Soome põhiseaduse ja Euroopa Liidu vaba liikumist käsitlevate õigusaktide valguses.

"Erandlikel asjaoludel võib piiridel olla isegi võimalik kehtestada karmid piirangud. Sel juhul tuleb need erandlikud asjaolud välja tuua ja piirangud sätestada. Praegused seadused karme piiranguid ei luba," teatas Ojanen.

Soomes kehtiva nakkushaiguste seaduse kohaselt võib nakkusarst määrata kodaniku karantiini, kui isikul on diagnoositud või tuvastatud kahtlus, et ta on kokku puutunud koroonaviirusega. Karantiinieeskirjad on seetõttu kodanikele individuaalsed.

Eelmisel nädalal tegi Scheinin ettepaneku piirata liikumisvabadust eraldi seadusega, mida saab kehtestada põhiseaduse paragrahv 23 alusel. Seal on kirjas, et riiki tõsiselt ohustavate erakorraliste asjaolude korral võib piirata kodanike põhiõigusi. Lisaks tuleks esitada Euroopa Nõukogule erakorraline avaldus, mis tagaks Soome seaduste ühilduvuse Euroopa Liidu õigusaktidega.

"Kümnest kuust pole piisanud, et valitsus mõtleks hoolikalt läbi, milliseid õiguslikke tööriistu oleks vaja, et kehtestada seadusega kooskõlas piirangud. Jah, ka minul läks natukene aega. Restoranid, äripinnad ja religioossed ruumid ei pea olema suletud, kui liikumine on keelatud. Piirkondades, kus nakatumiste arv on väike, võib liikumine olla jälle täiesti vaba," teatas Scheinin.

Ojaneni sõnul on Scheinini pakutud põhiseaduse paragrahvi 23 kasutamine võimalik lahendus.

"Kui vaba liikumine on piiratud ja avalikud asutused suletud, on kõige parem erandlikke seadusi rakendada paragrahv 23 alusel," lisas Ojanen.

Soome põhiseaduse järgi on reisimine lubatud, Soome kodanik saab riigist vabalt lahkuda ja hiljem sinna siseneda.

Õiguskantsler Tuomas Pöysti sõnul eelistab ta testimisel põhinevat mudelit, mitte kohustuslikku karantiini.