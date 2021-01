Soome valitsuskoalitsioon ei ole veel uusi koroonaviiruse piiranguid otsustanud, tegemist on peamiselt sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi eeltööga.

Soome valitsust teeb murelikuks liiklus Baltikumi ja Soome vahel, Baltikumis on koroonaviiruse olukord tunduvalt halvem kui Soomes. Samuti on teada, et Balti riikidel pole täpset pilti, kui palju uus koroonaviiruse variant on riikides levinud.

Viimastel päevadel on Soome peaminister Sanna Marin suhelnud Eesti valitsusega, et arutada uusi reisipiiranguid.

Kehtivaid reisipiiranguid võidakse karmistada, mis muudaks näiteks perekondlikel põhjustel Eestist Soome reisimise raskemaks.

Soome ametnikud on kaalunud, kas pendelränduritelt tuleb nõuda negatiivset koroonaviiruse testi või tõendit vaktsineerimise kohta.

Helsingi linn kaalub, kuidas alustada koroonaviiruse testimist sadamates. Testide katsetamist alustatakse Eesti laevadel juba nädala lõpus.

Välistööjõu karmim kontrollimine oleks poliitiliselt keeruline otsus, kuna näiteks Eesti töötajad on Soome ehitussektoris väga olulised.

Samuti on keeruline sisse viia kohustuslikku koroonaviiruse suhtes testimist, kuna teste saavad teha ainult nakkushaiguste arstid.

Jaanuari esimesel nädalal reisis Soome ja Eesti vahel umbes 32 000 laevareisijat.

Soome valitsus võib kaaluda ka erakorralise hädaolukorra seaduse kehtestamist.

Hädaolukorra seaduse kehtestamist võib põhjendada sellega, et koroonaviiruse uus mutatsioon on Soome jaoks märkimisväärne oht.

Soome on jaanuaris juba ranget piirikontrolli veelgi karmistanud. Vähemalt kuni 18. jaanuarini on peatatud Suurbritanniast, Iirimaalt ja Lõuna-Aafrika Vabariigist tulev lennuliiklus.

Teisipäevaste andmete kohaselt on koroonaviirusega nakatunute arv Soomes Euroopa üks madalamaid, vaid Vatikani linnriigis on elanikkonna suhtes vähem juhtumeid kui Soomes.

Jõulude ajal tehti Soomes vähem koroonaviiruse teste, mistõttu on viiruse leviku tegelik olukord ebaselge.