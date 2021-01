Ametiühingu sõnul on põhjus selles, et võõramaised ehitustöölised kardavad sissetulekust ilma jääda, kui test positiivseks osutub.

Ehitusliidu juht Matti Harjuniemi leiab, et välismaalt tööl käimine tuleb lõpetada. "See märkimisväärne koroonavärav tuleb sulgeda," ütles Harjuniemi Soome rahvusringhäälingule Ylele.

Ametiühingu hinnangul elab umbes kolmandik Soome pealinna ja selle ümbruse ehitusobjektide töölistest alaliselt välismaal.

Nii Harjuniemi kui ka ehitusettevõtteid esindav ühendus Ehitustööstus on juba varem pakkunud, et välismaised ehitajad võiks lubada Soome objektidele ainult tõendiga negatiivse koroonatesti kohta.

Kümnetel laevareisijatel sümptomid

Eelmisel nädalal katsetas Helsingi linn vabatahtlike testide tegemist Tallinnast Helsingisse saabuvatel laevadel. Ennast oli nõus testida laskma kuussada inimest ehk 10,6 protsenti reisijatest.

Helsingi linna terviseteenuste juhi Leena Turpeineni sõnul oli ainuüksi testitute hulgas 30 inimest, kellel tuvastati koroonanakkusega sobivaid sümptomeid.

Soome valitsus kavatseb reedel kindlaks määrata piiriületuse täiendavad piirangud. Peaminister Sanna Marin (SDP) ja sotsiaalteenuste minister Krista Kiuru (SDP) on juba öelnud, et ilmselt on oodata negatiivse koroonatesti tõendi või kohapealse testimise kohustust kõigile piiriületajatele.

Soome siseministeeriumi kantsleri Kirsi Pimiä sõnul piiratakse nii töörännet kui ka perekondlikel põhjustel reisimist.

Seni on Eestist Soome võinud töö- ja ametiasjus reisida koroonatesti tõendita ja eneseisolatsiooni kohustuseta.