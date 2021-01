Saaremaa kuues hooldekodus elab kokku ligi 300 elanikku ja nende eest hoolitseb ligi sajaliikmeline personal. Kolmapäeval algab järk-järgult nende vaktsineerimine, aga kuna see on vabatahtlik, siis on nii elanike kui ka personali seas märkimisväärne hulk, kes vaktsiini ei soovi.

Saare maakond on praegu teiste maakondadega võrreldes vaktsineeritute hõlmatusega Eestis eelviimasel kohal. Teisipäeva seisuga oli oma esimese vaktsiinidoosi Saaremaal kätte saanud terviseameti statistika alusel 184 meedikut. Kuressaare haigla juhi Märt Kõlli sõnul ei soovi ka haiglapersonalist paljud uut vaktsiini siiski saada.

"Protsess on käima läinud ja meil on sooviavaldusi esimese ringiga 300-st patsiendiga kokkupuutuvast kodanikust 180. See on ca 60 protsenti meie meditsiinipersonalist. Omakorda peame me arvestama ka seda, et ligi 20 protsenti personalist omas varasemalt kokkupuudet ka viirusega. Nii et kui me selle 20 protsenti ka siia juurde paneme, siis me oleme üle 70-protsendise vaktsineeritusega või immuniseeritusega, mis võiks olla täitsa rahuldav tulemus," rääkis Kõlli.

Kuressaare haigla alustab veel sel nädalal ka Saaremaa hooldekodude personali ja elanike vaktsineerimsega, vastavalt sellele, kui palju vaktsiine Saaremaale saabub. Ka viie hooldekodu personali seas on ligi pooled, kes vaktsiini ei soovi.

"Võib praegu öelda seda, et esialgsete andmete põhjal hooldekodude elanike seas ligi 80 protsenti on nõus vaktsineerima," ütles Saaremaa abivallavanem Marili Niits, lisades, et töötajate seas ligi 55 protsenti on nõus vaktsineerima.

"See on kindlasti esialgne arv, aga ajas ta võib veel suureneda, sest teadlikkus vaktsineerimisest kindlasti tõuseb veel. Siin mängib ka rolli see, kas inimene on eelnevalt COVID viiruse läbi põdenud. Mõned juba teavad, et kahe kuu jooksul nad seetõttu seda vaktsiini ei soovi teha, mistõttu neid ei ole ka nimekirjas," ütles Niits.

Märt Kõlli aga märkis, et tegelikult võib ka selliste vaktsineerimissoovidega siiski rahule jääda.

"Eks mingisugune risk siin ikkagi on, aga ma usun ka, et vaktsineerimise põhiülesanne on viiruste leviku pidurdamine, mida peaks selline 70-protsendine immuniseeritus küll tagama."

Saare maakonnas on 12. jaanuari seisuga terviseameti andmetel andnud kokku 766 inimest enam kui 33 000 elanikust positiivse koroonatesti.