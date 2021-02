Hooldekodus testiti neid, kes seni ei olnud soovinud ennast koroonaviiruse vastu vaktsineerida ning 50 testi hulgas andsid positiivse tulemuse üheksa klienti ja neli töötajat, kirjutas ajaleht Saarte Hääl.

"See aktiveeris vaktsineerida soovijate hulga," märkis Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk Kadi raadiole antud intervjuus

Kui seni oli Tuisu sõnul vaktsineeritud 60 protsenti hooldekodu inimestest, siis nüüd on vaktsineerimisest huvitatud ka ülejäänud 40 protsenti, märkis leht ja täpsustas, et nüüd lisandus rohkem kui 20 inimest, kes on avaldanud soovi end koroonaviiruse vastu vaktsineerida.

Nakatunute jaoks seatakse hooldekodus sisse eraldi osakond.