Teadusnõukoja juhi Irja Lutsari meelest on põhjendatud lubada kõik lapsed üle Eesti tagasi kooli kontaktõppele. Harjumaal ja Ida-Virumaal võivad praegu käia koolis vaid algklassid (1.-4. klass) ja lõpuklassid (9. ja 12. klass), ülejäänud on kaugõppel.

"Kui niisugused trendid, mis viimastel päevadle näha on, jätkuvad, on ikkagi mõttekas kogu Eestis lapsed kontaktõppele saata. See koolis käimisest saadav kasu, eriti nende laste puhul, kelle vanemad ei suuda neid kodus õoetada, on ilmselt suurem, kui haigestumine laste hulgas. Laste hulgas on nakatumist vähe, haigestumist vähe ja lapsed põevad tõesti kergesti," ütles Lutsar ERR-ile.

Teadusnõukoja soovitusel võiks täieline kontaktõpe taastuda Eestis 25. jaanuarist, kuid otsus jääb valitsuse teha.

"Valmistuda selleks, et kogu Eestis lapsed lähevad kotantkõppele. Ei tea ju, et see ka igaveseks jääb nii – kui nakatumisnäit tõuseb, siis tuleb võib-olla jälle ümber mõelda," ütles Lutsar.

Lutsar soovitab tallinlastel ka Lõuna-Eestisse minna, et hõreda asustusega lumistel nõlvadel oma tervist turgutada. Lihtsalt tuleks hoiduda õhtustest koosviibimistest ja pidudest ning valida hõredamaid suusamägesid.

"Suusarajal see viirus vaevalt nii levib. Eesti suhtelist tühjust ja hõredat asustatust ja lund saaksime küll praegu ära kasutada," ütles ta.

Seda, kas koroonaviirus käredat külma kardab, mida lähiaegadeks prognoositakse, ei oska Lutsar öelda, kuid peab siiski tõenäoliseks, et pakane ei sobi hästi ka sellele viirusele.

"Viirused päikest ei salli. Neile meeldib, kui on niiske, jahe. Eelmine talv oli viirustele küll väga sobilik. -20 kraadi peaks nende hoogu maha võtma, aga ega ma ka väga hästi ei tea," tõdes Lutsar.

Tema sõnul on pakasele järgnenud sulailmad tõstnud tavaliselt ka nakatumist viirushaigustesse.