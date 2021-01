Kredex võttis lisaaega Porto Franco laenu analüüsiks

Kui Hillar Tederi altkäemaksuskandaali lahvatamise järel võttis riiklik sihtasutus Kredex kiirelt analüüsida, kas Porto Francole antud laen tuleks tagasi kutsuda, siis nüüdseks on sihtasutus võtnud otsustamiseks lisaaega. Seega kohe ja kiiresti raha tagasiküsimiseks ei pruugi õiguslikku alust olla.

"Oleme alates teisipäevast analüüsinud Porto Franco OÜ-ga sõlmitud laenulepinguga seotud osapoolte õigusi ja kohustusi. Juriidiliselt vajab see täiendavat analüüsi. Selgitame edaspidi välja finantseerimisega seotud asjaolusid, suhtleme teiste finantseerijatega, et välja selgitada nende positsioon ja võimalikud tegevused," ütles Kredexi kommunikatsioonijuht Joonas Kerge.

Seega peaks Kredex suhtlema Venemaa kalatöösturi Dmitri Ozerskyi ettevõtte MMG Kapital OÜ-ga, millele on Porto Franco võlgu enam kui 36 miljonit eurot, makstes intressi 10 protsenti aastas. MMG Kapitali hüpoteek Porto Franco kinnistutel on ka eespool Kredexi omast.

Siiski, arvestades kinnistu väärtust võiks ka riik vähemalt osa laenatud rahast tagasi saada, kui Porto Franco arendus peaks pankrotistuma.

Porto Franco ametlik suuromanik Rauno Teder on olnud sel nädalal meediale kättesaamatu. Tema isa ja Porto Franco tõenäoline tegelik kasusaaja Hillar Teder on vahistatud. Seega on keerukas öelda, mis plaanid ettevõtmisega on.

Porto Franco nõukogu liige ja ettevõtmisest 10 protsendi omanik Lembit Lump ütleb, et kui emotsioonid välja võtta, siis projekt on tegelikult elujõuline ja äriplaan peab. "Seda on kinnitanud ka pangad, kes otsustasid projekti finantseerida," ütles Lump.

Möödunud aasta oktoobriks aegunud EBRD ja Luminori 102 miljoni euro suurune sündikaatlaen tingimuste täitmata jätmise tõttu tähendab, et projekti valmisehitamiseks on nüüd raha puudu. Suure tõenäosusega ei maksa ka Kredex olukorra selginemiseni välja teist poolt lubatud ligi 40 miljonist eurost.

Lump ütles, et tegelikult ei ole projekti lõpetamiseks puudu 102 miljonit, vaid vähem. Kui Porto Franco oleks saanud võtta sündikaatlaenu kasutusele, siis ei oleks Kredexi vahefinantseerimist vaja olnud. Kui palju reaalselt projekti valmimiseks raha vaja läheb ja kui kauaks praegu olemasolevast rahast jätkub, ei osanud Lump öelda.

Tema sõnul oldi parasjagu valmistumas EBRD-ga läbirääkimisteks, kui Tederi suhtes kahtlustus esitati ja edasise osas praegu selgus puudub. "Kõigepealt tuleb lasta supil natukene jahtuda. Vanasõna ütleb ka, et ühtegi suppi ei sööda nii kuumalt, kui seda keedetakse," ütles Lump.

Kuigi Hillar Tederi vastu esitatud kahtlustus raskendab Porto Franco arenduse rahastuse leidmist, ei pidanud Lump seda siiski võimatuks. "Mitu aastat on türkimasinad töötanud ja raha juurde trükkinud, ega raha siis turult kuskile kadunud ei ole," rääkis Lump.

Kui aga raha ei leita ja näiteks praegused võlausaldajad otsustaksid hakata sissemakstut tagasi küsima, võiks tekkida vajadus kas projekt pankrotti lasta või siis ära müüa. Mitmed potentsiaalsed investorid on ka praeguseks oma huvi näidanud, aga nagu ikka, on peamiseks küsimuseks, mis hinnaga.

Lump ütles, et Porto Franco on hea äriplaaniga, konseptsiooniga ja asukohaga ning lõpuni ehitatakse see igal juhul.

Kredex igastahes analüüsib, mida edasi teha. "Selliste suurprojektide rahastamine ja sellega seotud juriidika on alati väga nüansirohke. Kredexi eesmärk, sõltumata sellest, kuidas lepinguga edasi minnakse, on täita oma hoolsuskohustus ning veenduda, et kõik oleks korrektne ning kõigi osapoolte õigusi ja kohustusi arvesse võttev," ütles Kerge.

"Porto Franco OÜ-le ei ole tänase päeva seisuga esitatud kahtlustust. Küll aga on kriminaalasja algatamine seonduvalt Porto Franco kinnisvaraarendusega ning kriminaalmenetluse aluseks olevad kahtlustused finantseerijate, sealhulgas Kredexi jaoks olulist muret tekitavad," lisas ta.