Kolmandik vabatahtlikest merepäästjatest ei tohi päästetöödes osaleda

PPA on sõlminud merepäästetöö korraldamiseks tsiviilõigusliku lepingu kokku 34 vabatahtliku mere-, jõe- ja järvepäästeühinguga. Pärast tervisenõuetele mittevastavuse tõttu tunnustuse äravõtmist on Eestis kokku 444 tunnustatud vabatahtlikku merepäästjat.

Tervisekontrolli läbimise tõendamise kohustus on vabatahtlikul merepäästjal endal, kuid PPA tuletas aasta jooksul kõigile ühingutele uuendamise kohustust korduvalt meelde. Tervisetõendit pole vaatamata sellele PPA-le esitanud 213 inimest, kes vabastati PPA otsusel vabatahtliku merepäästja staatusest.

PPA valmisoleku ja reageerimise büroo mereturvalisuse grupi juhi Marge Kohtla sõnul kaitseb tervisekontrolli läbimine ja oma tervise jälgimine eelkõige vabatahtlikku ennast.

Vabatahtliku merepäästja staatuse omandamiseks peab inimene vastama vabatahtliku merepäästja kutsesobivuse ja füüsilise ettevalmistuse nõuetele, läbima vähemalt baasõppe ja sooritama arvestuse ning tema tervislik seisund peab võimaldama tegutseda vabatahtliku merepäästjana. Tervisekontroll tuleb läbida iga viie aasta järel.

Vabatahtlikel, kes praegu staatusest vabastatakse, kuid kes otsustavad siiski, et soovivad merepäästjatena jätkata, tuleb esitada PPA-le vajalikud dokumendid, sealhulgas kehtiv tervisetõend. Baaskoolitust nad uuesti läbima ei pea.

Vabatahtliku merepäästja staatuse lõpetamine ei tähenda, et need inimesed enam ühingu tegevusest osa võtta ei saa. Lisaks päästetöödele vee peal teevad vabatahtlikud merepäästeühingud oma kogukonnas tihedat ennetustööd, koolitades inimesi mereohutuse alal.

PPA hinnangul ei mõjuta tervisetõendi esitamata jätnud inimeste vabastamine sündmustele reageerimise kiirust. "Ühingute liikmeskond on piisavalt suur ning aktiivsed vabatahtlikud, kes valmisoleku tagamisse kõige enam panustavad, uuendavad tõendi õigeaegselt. Praegu on talvehooaeg ning paljud ühingud ei ole reageerimisvalmiduses, see annab kõigile, kes soovivad oma vabatahtliku staatuse taastada, aega veel enne navigatsioonihooaja algust seda teha," ütles Kohtla.