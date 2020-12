India avab Eestis saatkonna

"Laiendades oma globaalset kohalolekut, avab India oma saatkonnas Eestis, Paraguays ja Dominikaani Vabariigis," kirjutas India välisminister Subrahmanyam Jaishankar Twitteris.

Expanding its global footprint, India will open Embassies in Estonia, Paraguay and Dominican Republic. Our partnership has strengthened in recent years and resident missions will advance our cooperation further.