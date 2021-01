"AK.Nädal": Jaak Joala sambaga läks algusest peale kõik valesti

"Eskiis ja lõpptulemus erinevad nagu siga ja kägu," ütles Jaak Joala lesk, kaubamärgi Jaak Joala omanik Maire Joala teisipäeval maakonnalehe Sakala. Päev varem jõudis Viljandi linnavalitsusse Joalat esindava advokaadibüroo nõudekiri ja hagihoiatus: sambalt tuleb 18. jaanuariks eemaldada kõik, mis seostub kuulsa laulja nimega.

"See kuju, kogu see komplekt, need materjalid, kõik see asi, see kõik risti vastu 180 kraadi esindab seda, mis Jaak ei olnud," ütles Maire Joala.

Jaak Joala ausamba kavandamisel läks algusest peale kõik valesti. Skandaal lahvatas, kui meediasse jõudis foto skulptor Mati Karmini kavandatud ausamba kohmakalt viimistletud mudelist.

Viljandi poliitikud on Jaak Joala monumendist unistanud ammu. Isamaa juht, Viljandi linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder veenis Mati Karminit, et ausamba võiks püstitada laulja 70. sünniaastapäevaks. Idee teostamist hakkas vedama isamaalane, linnavolikogu liige Harri Juhani Aaltonen läbi mittetulundusühingu Meie Viljandi. Linnavalitsus eraldaski mullu 12. oktoobril samba tarvis 50 000 eurot.

"Kui kodanikualgatusena tuleb soov, et me teeme selle ära, miks siis linn ei peaks sellega kaasa minema? Ikka, kodanikualgatust tuleb toetada," leidis Viljandi abilinnapea Janika Gedvil.

Meie Viljandi korraldas piiratud osalusega ideekonkursi tähtajaga kaks nädalat. Ainsana esitas idee Mati Karmin, kelle tööd avalikkusele aga ei tutvustatud. Linnakodanikud algatasid rahvaküsitluse sambast loobumiseks.

Viljandi linnakunstnik, ausamba konkursi žürii liige Kristi Kangilaski nentis, et tegelikult ei ole keegi Joala kuju paigaldamise vastu, sest et Joala on Viljandis sündinud ja see ei ole paha mõte. "Aga probleem on selles, et see protsess on olnud äraspidine ja see ärritab tegelikult linnakodanikke," ütles Kangilaski.

Viljandlased hakkasid monumenti kutsuma "tünniööbikuks". Ülilühike tähtaeg ja pidev meediapeks pani skulptor Mati Karmini suurde pingeseisundisse.

"Jah, eks algul see vorm tundub ehmatav. Aga Eestis on see küll naljakas, et ühelt poolt tahetakse kaasaegset ja huvitavat, ja teiselt poolt, kui püüad seda teha, siis tuleb välja, et tahetakse lihtsalt pronksist mehikest," lausus Karmin.

Jaak Joala kuju avati 31. detsembril, sajad inimesed üle Eesti on käinud seda uudistamas.

MTÜ Meie Viljandi juhatuse esimees ja Viljandi linnavolikogu liige Harri Juhani Aaltonen (Isamaa) leidis, et Karmini tehtud kuju on just see, mida telliti. "Minu arust jah. Ja ma täna veel hommikul kontrollisin seletuskirja ja ta on see," ütles ta.

Kas kuju lammutamine on ikka õige samm?

Meedias on kirutud kuju halbu proportsioone, häirivaid tulesid, sambast kostuvat laulu, materjalide kirevust ja isegi koledaid kinnituskruvisid. Linnapea Madis Timpson on hoidunud samba teemal sõna võtmast. Alles nüüd, pärast hagihoiatuse saamist leidis ta, et kohtus käimisel pole mingit mõtet.

"Lähtudes sellest, et kogu see Joala samba asi on Viljandi linna elanikke tegelikult lõhestanud päris mitmeks killuks, ja ka sellest, et skulptor Mati Karmin on mulle öelnud, et temal on juba pehmelt öeldes kõrini sellest samba saagast, ma arvan, et mõistlik oleks see sammas sellisel kujul siit ära viia," lausus Timpson.

Kui aga Jaak Joala monument siin Viljandis kunstilistel kaalutlustel tõepoolest lammutatakse, saadab see ühiskonda väga halva signaali – kelle looming on siis järgmine?

Eesti Kunstnike Liidu president Elin Kard märkis, et tema hinnangul võiks jõuda mingi kompromissini, eriti olukorras, kus dialoog poolt ja vastuargumentidega on seni veel pidamata.

Jaak Joala ausammas Viljandis on kujunenud tõeliseks siseturismi magnetiks, samba mahavõtmise kartuses jätkus inimeste vool sinna kogu nädalavahetuse. Linnavalitsus koguneb ausamba äraviimist arutama esmaspäeval.