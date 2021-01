Ligi: uus koalitsioon räägib eestikeelsest õppest, mitte eesti keele õppest

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Jürgen Ligi rõhutas, et loodav valitsuskoalitsioon räägib läbi eestikeelse õppe teemal, mitte eesti keele õppe teemal. Ta nentis, et kokkulepe eestikeelsele õppele üleminekul on selgelt kompromiss.

"Et oleks selge, uus koalitsioon ei rääkinud läbi eesti keele õpetamise üle, ta rääkis eestikeelse õpetamise. Ja ta leppis ka kokku üleminekus eestikeelsele õppele," kirjutas Ligi sotsiaalmeedias.

"Kokku lepiti see, et hakatakse pihta ja enam ei ole hämamist," ütles Ligi ERR-ile.

Ligi sõnul on viimased neli aastat tegeletud eestikeelse õppe teema vältimisega.

Ta rääkis, et praegu läbiräägitava kava raames ei ole ajakava paika pandud. "Selge, et seal tuleb alustada algusest, et nooremana hakkab asi kergemini külge. Nii et see sõnastus seal on muidugi kompromiss. Aga kõige tähtsam on see lasteaia viimane klass ära teha, et oleks valmisolek kooli minna ja siis hakata astmeti - esimesest klassist, neljandast või viiendast klassist jne. Üleminek igal juhul peab toimuma maksimumprogrammikorral," rääkis Ligi.

Reformierakond esitas 2019. aasta sügisel ettepanekud, et üleminek eestikeelsele haridusele toimuks kooliastmete kaupa ja esimene kuni neljas klass läheks kolme aastaga üle eestikeelsele õppele.

Ligi sõnul sellist valmisolekut praegu ei ole. "Kuna igal juhul tuleb ühiskonna meeleolusid kujundada, siis saigi pandud selline leebe variant. Koalitsiooniläbirääkimiste laua taga oli ikkagi väga suur erimeelsus ka seekord. Oleme õnnelikud, et konkreetne ülesanne kirja sai. Nüüd oleneb palju sellest, kes saab haridusministri portfelli," rääkis Ligi.

Ligi rääkis, et kuigi venekeelseid valijaid on alati Reformierakonnaga hirmutatud, tuleb Reformierakonnal viia nendeni sõnum, et eestikeelne õpe aitab nad paremasse olukorda tööturul. "Meil tuleb neile viia paralleelne sõnum, et need venekeelsed koolid, mis jäävad jäävad aina nõrgemaks," lausus Ligi.

Reformierakond lubas eelmistel valimistel ühtselt eestikeelseid koole, Keskerakond samal ajal vene õppekeelega koolide säilimist. Koalitsioonikõneluste käigus on püütud leida ühisosa ning eesmärgiks seatud raha suunamine eesti keele õppesse juba lasteaiast.